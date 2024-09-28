Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Таиланду не подвержен резким переменам. Он стабилен, так как на таких дальних расстояниях многое зависит от наличия собственных контрактов с авиакомпаниями. По итогам опроса турагентств Московского региона, который по заказу редакции провели профессиональные интервьюеры, тайский рейтинг вновь возглавил Библио-Глобус. Сейчас в его активе 26,4% голосов – такого результата нет ни у кого из конкурентов. И они, и турагенты признают: стратегический контракт с «Аэрофлотом» дает БГ то, что сейчас так ценится туристами – стабильность и качество перелета. Расписание нацперевозчика наименее подвержено корректировкам. Кроме того, задействованы «свежие» самолеты с бизнес-классом.

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«Лететь далеко, клиенты любят комфорт», – комментируют турагенты.

Рейтинг предпочтений сотрудничества по Таиланду. Прогноз на сезон зима 2024/2025

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В рейтинг туроператоров по Таиланду было выдвинуто 17 фирм. 11 из них набрали более 10 голосов и вошли в число лидеров рейтинга по Таиланду. Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 500 турфирм Москвы и Московской области.

*- Если разница между показателями участников составляла не более 0,5% голосов, то она принималась за статистическую погрешность, а результат трактовали как одинаковый, равный.

Так как количество бортов, допущенных к полетам за рубеж, ограниченно, у других туроператоров меньше возможностей сформировать свои программы в Таиланд. Тем не менее они есть.

На второе место в рейтинге по Таиланду турагенты поставили Anex, выдав ему накануне сезона 22,1% голосов. Это на 1,2% меньше, чем в ходе опроса, итогами которого мы делились в марте, но такие колебания вряд ли стоит рассматривать всерьез. У Anex есть свой козырь: в условиях, когда всё вокруг дорожает, компания старается держать адекватные цены. Кроме того, некоторым туристам удобнее добираться до аэропорта Внуково, откуда вылетают рейсы партнерской авиакомпании AZUR air.

Далее в рейтинге плотной группой идут три крупных туроператора, каждый из которых набрал почти одинаковое количество голосов – от 12,5 до 13%. Fun&Sun привлекает собственной перевозкой. На Пхукет самолеты Red Wings отправляются из подмосковного Жуковского. Туроператор планирует добавить к ним блоки на рейсах в Паттайю.

Кстати, расширение в этом направлении – характерная особенность предстоящего сезона. Поток в Таиланд из России близок к рекордному, поэтому мест в популярных отелях Пхукета уже не хватает, и туроператоры подключают проверенный годами курортный ресурс Паттайи. По этой же причине увеличивают и размер квот в отелях на гарантии.

Coral Travel и Pegas, по словам членов редколлегии «ТурДома»*, выдвинуты на высокие места в рейтинге, «так как это популярные турки» (туроператоры с турецкими корнями. – Ред.). Они обладают обширными группами поддержки в виде лояльных розничных партнеров, которые летом работают с ними по Турции, а зимой переключаются на Таиланд и другие массовые направления. В заслугу Coral также ставят то, что он выплачивает агентское вознаграждение не менее 9%. Этому туроператору часто делегируют работу с индивидуальными турами на регулярных рейсах: «отдел элит хороший, принимающая компания проверена».

В кулуарах опытные турагенты иногда говорят, что и сами могут собрать любой тур для своих туристов, благо вариантов перевозки хватает и отельная база изучена. Однако большинство все-таки предпочитает не рисковать и работать с туроператорами. Поэтому в рейтинге по Таиланду растет количество компаний, у которых нет своей перевозки, но есть технологии и компетенции для работы с GDS-турами. По результатам голосования в рейтинге представлены «Русский Экспресс», LOTi, «ПАКС», а также впервые появился PAC Group. Cильной стороной таких компаний называют умение формировать комбинированные туры, когда требуется составить нестандартный маршрут с использованием регулярной перевозки иностранных компаний. Добавим, что, в отличие от бизнеса массовых туроператоров, связанных с чартерами и блоками мест, работа на небольших объемах с GDS-турами отличается пониженными рисками и наименее подвержена заменам рейсов, сдвигам дат вылетов и прочим неприятностям.

Давно работающие агентства называют в числе нишевых туроператоров и TEZ TOUR, который, несмотря на потерю части голосов, сохранил за собой место в таблице специалистов по Таиланду.