Источник смерти Айкэнь: кадры китайского «глаза дьявола»

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал побывать на другой планете. К сожалению, наука пока не может организовать подобное путешествие не только для туристов, но даже для избранных счастливчиков. Тем не менее, даже на Земле, есть места, которые с уверенностью можно назвать окном в другую вселенную.

В Китае недалеко от города Маннай в Хайси-Монгольско-Тибетском автономном округе в пустыне бьет водный источник Айкэнь, который местные называют «глазом дьявола». Он мог бы стать настоящим оазисом жизни, птицы и животные обходят Айкэнь стороной, там нет деревьев и не растет трава. Из-за высокого содержания серы земля вокруг источника окрашена в красный цвет, что придает местности по-настоящему зловещий вид.

Яркие кадры из Китая — в галерее «Рамблера«.