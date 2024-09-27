Россиянам предложили встретить Новый год в Африке за миллион рублей

Российским туристам предложили встретить Новый год и провести зимние каникулы в африканских странах. Ценами на отдых Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, у туроператора ITM group можно купить экскурсионный тур на Новый год в ЮАР от 1,1 миллиона рублей, а в Кению — от 610 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость входят авиабилеты.

Тем временем Space Travel предлагает экскурсионный тур «Сафари в Крюгер парке и отдых в Мозамбике» по цене от 499 тысяч на двоих с перелетом, а PAC Group — экскурсионный тур «Два побережья ЮАР и незабываемое сафари» от 590 тысяч рублей на двоих, включая авиабилеты.

По данным специалистов Space Travel, в 2024 году спрос россиян на туры в страны Африки южнее Сахары увеличился на 10-15 процентов по сравнению с 2023 годом.

В начале сентября представители сервиса путешествий МТС Travel сообщили, что российский турпоток в две африканские страны — Марокко и на Маврикий — летом 2024 года вырос более чем в полтора раза. Эти государства за год обогнали по турпотоку ЮАР и Тунис.