Турагентство под известным брендом не выполнило обязательств перед туристами

В подмосковных Люберцах у туристов возникли претензии к турагентству «Лайф Тревел», работавшему под маркой «Магазин Горящих Путевок». Его офис в торговом центре «Малина» закрыт, а сотрудники перестали выходить на связь.

© tourdom.ru

«Я оплатила за тур в Египет на двоих 240 тыс. руб. двумя платежами в июне и сентябре. Поездка должна была начаться 28 сентября. Я неоднократно просила выдать мне необходимые документы, но так их не получила. В четверг менеджер Олеся извинилась, пообещала взять кредит и вернуть деньги, после чего перестала отвечать в мессенджере», – рассказала нам Светлана. Чтобы не лишиться отдыха, ей пришлось повторно оплатить тур в другом турагентстве.

Судя по отзывам на Яндекс.Картах, ситуация не единичная. Несостоявшиеся туристы призывают друг друга обращаться в люберецкий отдел полиции. Пострадавшим гражданам там советуют подойти с документами по адресу улица Кирова, 39, к ответственному сотруднику (телефон есть в редакции).

В управляющей компании «Магазина Горящих Путевок» нам подтвердили, что примерно 3 недели назад стали поступать звонки от туристов, которые говорили, что компания не выполняет своих обязательств.

«Турагентство работало несколько лет и было на хорошем счету. Все туры, забронированные через наш личный кабинет, оплачены. Однако некоторые брони они делали напрямую у туроператоров и не оплачивали их или просто брали деньги, ничего не бронируя. Мы находимся в стадии расторжения договора с этой компанией, а клиентам даем телефон следователя», – рассказал Сергей Агафонов, руководитель управляющей компании МГП.

Пострадало около 20 туристов, сумма ущерба оценивается в 10–15 млн руб. Что стало причиной такой ситуации, он не знает. Со слов туристов, некоторым из них говорили, что фирму на 1,5 млн руб. якобы подставил сотрудник.

Менеджер Олеся, с которой контактировали туристы, не ответила на вопросы «ТурДома». Судя по отзывам, как минимум одному из туристов в сентябре она все же вернула деньги, разделив выплату на несколько платежей.

Турагентство «Лайф Тревел» было зарегистрировано в 2020 году и, по данным из открытых источников, имеет задолженность по налогам – чуть более 18 тыс. руб. По словам несостоявшихся туристов, до недавнего времени никаких проблем с фирмой не было. В частности, Светлана рассказала нам, что обратилась в это турагентство по совету подруги, которая летала на отдых через «Лайф Тревел» не менее 4 раз.