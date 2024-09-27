В китайской провинции Хайнань выросло число иностранных туристов

С начала текущего года в провинцию Хайнань на юге Китая без визы въехали 238,5 тысяч иностранных туристов, что в 6,5 раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает China Daily, партнер сети TV BRICS.

Уточняется, что число иностранных гостей, воспользовавшихся безвизовыми турами, составляет 80% от общего турпотока провинции.

С 2024 года Государственное иммиграционное управление Китая проводит политику, расширяющую возможности безвизового въезда для граждан 59 стран, желающих посетить провинцию. Так, в мае иностранным туристическим группам разрешили въезжать на остров Хайнань без виз на 15 дней.

Как отмечает издание, данной категории туристов больше не нужно заполнять миграционные карты и предоставлять отпечатки пальцев.

«Мы внедряем инновационные меры, чтобы улучшить условия туристических поездок для граждан Китая и зарубежных посетителей, а также создаем более удобную и оптимизированную систему пограничного контроля», – отметил заместитель главы пропускного пункта Хайкоу Ло Чжэнъюй.

Кроме того, два крупнейших аэропорта Хайнаня уже запустили 58 международных рейсов в аэропортах Хайкоу и Саньи. К концу месяца число таких рейсов планируется увеличить до 61.