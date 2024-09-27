На Шри-Ланке восстановили старую систему выдачи виз туристам

На Шри-Ланке восстановили действовавшую до апреля 2024 года электронную систему выдачи виз ETA. Введение старых правил предусмотрено с первой минуты 27 сентября. Такое заявление нового президента страны процитировало вчера издание Daijiworld.

Глава государства, вступивший в должность с начала недели, буквально за пару дней решил проблему с выдачей виз иностранцам. Для россиян новшества не актуальны. Согласно информации на сайте иммиграционного департамента, туристы из России по-прежнему могут получить бесплатное разрешение на въезд в аэропорту по прибытии. Оно рассчитано на однократный въезд до 30 дней. Допускается продление визы на такой же период.

Для гостей из других стран двукратная туристическая виза на месяц снова стоит 50 долларов при оформлении онлайн. В аэропорту Коломбо ее можно приобрести за 60 долларов.

В августе Верховный суд страны отменил повышение визовых сборов с туристов и потребовал вернуть старые тарифы. Из-за закрытия онлайн-портала для получения e-visa прием иностранцев превратился в головную боль для иммиграционной службы. С началом массовой выдачи туристических виз в аэропортах там появились огромные очереди. Поэтому для граждан ряда стран был введен временный упрощенный бесплатный режим – до 31 марта 2025 года. Пока неизвестно, будут ли какие-либо изменения для этого списка в связи с возобновлением приема заявлений для въезда онлайн.

Для приезда на Шри-Ланку необходимо иметь загранпаспорт со сроком действия от полугода на дату прибытия. Также обязателен подтвержденный проездной документ на выезд из страны. На погранконтроле могут поинтересоваться наличием достаточных финансовых средств на время пребывания.

Ранее TourDom.ru писал, что с 2 сентября на Шри-Ланке в очередной раз изменили правила приема туристов. Туристам почти четырех десятков стран перестали оформлять визовые разрешение на въезд – на границе им ставили в паспорта штамп о прибытии без дополнительных формальностей. В этот перечень, кстати, тогда включили и Россию.