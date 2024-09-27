Туристка побывала в Грузии и описала отношение жителей к россиянам

Россиянка побывала в Грузии и описала отношении местных к русским фразой «чувствуется подвох». Своим мнением девушка поделилась с «Лентой.ру».

Жительница Москвы Алла рассказала, что пробыла в Тбилиси всего пять дней и ни разу не столкнулась с открытым проявлением русофобии со стороны жителей города.

«Но почему-то меня все время не покидало чувство, что мне улыбаются в лицо, а за спиной поливают грязью, — добавила она. — Это считывалось по их мимике, томным вздохам и поведению в целом».

Между тем, по словам девушки, несколько раз она ловила недовольные взгляды, когда говорила по телефону по-русски на улице.

«При этом я никогда не начинала разговор с местными с русского языка, зная, как многих из них это раздражает, — отметила она. — Мне кажется, странно приезжать в чужую страну и пытаться диктовать свои правила, но и забывать об уважении к гостям тоже не стоит».

Ранее другая российская туристка побывала в Грузии и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским туристам. Девушка по имени Алина рассказала, что приехала в Тбилиси в середине сентября, чтобы повидаться с друзьями. По ее словам, она очень долго решалась на эту поездку.