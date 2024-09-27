Рейсов в Паттайю из Москвы и регионов зимой станет больше

Свои полетные планы по Таиланду на зимний сезон – 2024/2025 расширила AZUR air. Рейсы в Паттайю авиакомпания собирается выполнять уже из 12 российских аэропортов, а на остров Пхукет – из 17.

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Помимо Москвы, вылеты в аэропорт Утапао запланированы перевозчиком из Екатеринбурга, Самары, Новосибирска и еще 8 аэропортов. Большая часть программ на тайский курорт начнется в начале ноября, из каждого города туристов будут возить с периодичностью раз в 10–12 дней. Туры в Паттайю на основе этой перевозки можно забронировать у Anex и «Интурист». Туроператор Coral Travel также предлагает турпакеты с вылетом из большинства этих городов.

Кроме того, в Паттайю собирается возить туристов и авиакомпания «Икар». Туры с вылетом из Новосибирска, Красноярска и Иркутска выставил в продажу Pegas Touristik.

Таким образом, на предстоящий сезон анонсировано больше рейсов в Паттайю, чем год назад, но по-прежнему традиционно меньше, чем на Пхукет. Считается, что самолеты в Паттайю обычно сложнее заполнить, ведь большинство наших туристов предпочитают отдыхать на Пхукете.

На популярный тайский остров запланированы еще большее число рейсов. AZUR air планирует доставлять сюда клиентов из Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга и еще 13 российских аэропортов. Турпакеты доступны для заказа у компаний Anex, Coral Travel, «Интурист».

Еще летом поставила на зиму рейсы на Пхукет авиакомпания Red Wings. Перевозчик собирается летать сюда из Москвы, Петербурга, Сочи, Новосибирска и еще 8 пунктов. Pegas Touristik собирается возить туристов на крыльях авиакомпании «Икар» из Москвы, Казани, Северной столицы и еще 6 регионов. Блоки мест на этих самолетах также берет Coral Travel.

Регулярные рейсы «Аэрофлота» на Пхукет запланированы зимой из 8 городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других. В Бангкок на лайнерах нацперевозчика смогут отправиться туристы из 7 регионов.

Ранее TourDom.ru писал о корректировке некоторых полетных программ на осень. Изменения коснулись, в частности, рейсов AZUR air из Москвы в Паттайю, а также вылетов «Икара» из Красноярска на остров Пхукет.