Авиакомпания Turkish Airlines вводит плату за бронирование билетов

Авиакомпания Turkish Airlines с 1 октября вводит «дистрибутивный сбор» в размере 24 доллара при бронировании авиабилетов через глобальные распределительные системы (GDS), с которыми продолжает сотрудничать перевозчик – Amadeus и Travelport.

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Это решение совпало с вводом собственной платформы TKCONNECT, использующей протокол прямого взаимодействия с партнерами (NDC). Бронирования через эту систему, а также прямые продажи на сайте Turkish Airlines сбором облагаться не будут.

«Мы рады сообщить, что большинство наших агентств успешно интегрировались в систему TKCONNECT», – указано в сообщении перевозчика.

В российских билетных компаниях «ТурДому» подтвердили, что изменения не стали неожиданностью – о них перевозчик предупреждал еще в мае. Поэтому крупные российские консолидаторы успели подключиться к NDC – они продолжат продавать авиабилеты Turkish Airlines без сбора.

Как пояснила генеральный директор ООО «Мой Агент» Виктория Кизимова, сбор на GDS вводится с 1 октября, так как с этой даты у Turkish Airlines истекают соглашения с Amadeus и Travelport (full content agreement), обязывающие авиакомпанию передавать в GDS все опубликованные тарифы, которые они предоставляют другим каналам продаж, включая собственные сайты. Перевозчик вводит сбор за GDS, так как стремится снизить расходы на дистрибуцию. Виктория Кизимова пояснила, что Turkish Airlines будет брать 24 доллара с каждого билета, а не с одного сегмента.

Очевидно, что поток бронирований перераспределится на сайт и NDC-канал Turkish Airlines. Это увеличит нагрузку на технические системы авиакомпании, так как даже со стороны одного онлайн-агентства могут поступать миллионы поисковых запросов в минуту. По этой же причине не исключены сбои и зависания сайта.

«Посмотрим, выдержит ли авиакомпания такой объем», – говорят наблюдатели.

Наши собеседники обращают внимание, что по такому же пути ранее пошли другие перевозчики. В частности, заградительный сбор на GDS уже несколько лет есть у «Аэрофлота». Emirates применяет его с 2021 года, при этом прямой канал взаимодействия с ближневосточным перевозчиком до сих пор работает нестабильно.

«Высоконагруженные проекты запустить мы не можем», – поделились в одной из компаний.

Тем не менее эксперты уверены, что будущее все же не за GDS, а за прямыми продажами.