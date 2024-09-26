В туристической выставке в Душанбе участвуют компании из РФ

Душанбе принимает основной день первой международной туристической выставки DITE (Dushanbe International Tourism Exhibition). Мероприятие проходит на территории комплекса Dushanbe Expo, передает корреспондент ТАСС.

В начале дня перед участниками форума выступили заместитель мэра Душанбе Дилбар Одилзода и председатель Комитета по развитию туризма при правительстве страны Камолиддин Муминзод, который обратился к гостям на русском языке.

"Путешествуя по Таджикистану, вы быстро поймете, что наша страна может позиционироваться как развивающееся направление, но наши история, культура и традиции приема гостей насчитывают несколько тысячелетий", - сказал он, отметив, что в республике развивается не только горный и историко-культурный туризм, основой для которого служит наличие более 3 тыс. различных памятников, но также и оздоровительный, экологический и гастрономический туризм.

Свои стенды на выставке представили несколько десятков местных компаний и организаций, включая отели, туристические и страховые компании, банки, агрегаторы туров и мобильные операторы. Кроме того, здесь расположились стенды авиакомпаний Somon Air, российской Nordwind, China Southern Airlines, Uzbekistan Airways, Turkish Airlines, отдельные пространства Минска, Индии, Ирана, Пакистана и регионов Узбекистана.

Университет, рестораны и национальное искусство

В Dushanbe Expo также разместился стенд Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана.

"Наш университет подписал соглашения [о сотрудничестве] с более чем 20 странами. Также у нас учатся студенты из разных государств, <...> из Малайзии, Индии, Китая, стран СНГ", - сообщила ТАСС студентка 2-го курса Марджона Зеваршоева.

По ее словам, несколько лет назад в этом вузе появился факультет медицинского туризма, который готовит медиков для туристических групп и работников санаториев. Новые кадры нужны, чтобы восполнить нехватку специалистов для развития этого перспективного направления, пояснила студентка.

Участникам выставки предоставили возможность не только установить деловые контакты, но и оценить таджикскую национальную кухню и прикладное искусство. Специально для этого под открытым небом разместили ряды для местных ресторанов, а также ремесленников и ювелиров. Гостей приглашали насладиться разными видами плова, салатами, другими блюдами и фруктами, рассказывали о секретах их приготовления. Мастера демонстрировали аутентичные украшения, ножи, сумки и другие вещи.

О выставке

Первая Душанбинская международная туристическая выставка проходит с 25 по 27 сентября. Как ранее сообщил ТАСС Умед Саидов, генеральный директор компании Somon Travel, выступающей одним из организаторов этого мероприятия, в нем примут участие представители более 16 стран, в том числе Китая, ОАЭ, России, Узбекистана. По его словам, выставку планируют проводить в Таджикистане ежегодно.