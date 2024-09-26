Получить итальянский шенген в Петербурге станет еще сложнее

Итальянский визовый центр в Петербурге VMS предупредил, что список требований для заявителей на шенген расширяется. Теперь каждый работающий турист должен предоставить трудовую книжку и сведения по ней за последние 10 лет.

«Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за последние 10 лет. Документ должен сопровождаться цифровой подписью», – указано на сайте визового центра.

При этом сотрудники офиса VMS заверяют, что примут заявление и без трудовой, но только под личную ответственность туриста. Однако позже консульство все равно может попросить предоставить этот документ. Если заявитель работает меньше 10 лет, то берется информация лишь об актуальном стаже трудовой деятельности.

При этом в Москве, регионах и визовых центрах Almaviva все остается по-прежнему, никаких нововведений нет.

Отметим, судя по признаниям самих туристов на тематических форумах, иногда они приносят в ВЦ ненастоящие справки с работы. Причин для этого может быть несколько: неофициальный заработок, нежелание сообщать нынешнему руководителю о планируемом путешествии и другие. При этом нередко консульства проверяют предоставленные документы, обзванивая работодателей заявителей, и обман быстро вскрывается.

Так что требование VMS о трудовых книжках видится вполне логичным. Такой подход поможет разгрузить сотрудников консульства в Петербурге, где и так сейчас не хватает рук. Им не придется дополнительно перепроверять сведения о трудоустройстве, полученные от заявителей. В перспективе это даже может улучшить ситуацию с выдачей итальянских виз в Северной столице, так как в консульстве будут уделять больше времени обработке документов, а не лишней проверке их достоверности.