Туроператора обязали вернуть деньги туристам, не улетевшим в ОАЭ

Семья туристов, половина членов которой не смогла улететь в отпуск из-за болезни, смогла вернуть только стоимость авиабилетов. Отпуск у жителей Новосибирска пошел по незапланированному сценарию. Они приобрели за 458 тыс. руб. тур в Эмираты с проживанием в пятизвездочном отеле в Аджмане, однако вылететь на отдых смогли не все – несовершеннолетняя дочь попала в больницу, мать вынуждена была остаться с ней. В итоге в теплые страны отправились отец и сын. Еще до вылета они обратились к туроператору вернуть часть стоимости тура – за двух человек, которые так и не улетели.

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В добровольном порядке вопрос решить не удалось, туристам пришлось идти в суд. Причем в иске была указана более существенная сумма, чем та, которую туристы реально потратили. Новосибирцы потребовали выплатить им 203,6 тыс. руб. (половину стоимости тура), такого же размера неустойку, 50-тысячную компенсацию морального вреда и штраф почти на 102 тыс. руб.

Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил иск частично – туроператора заставили возвратить часть стоимости тура и неустойку (всего 415 тыс. руб.), по сути вернув почти все деньги, потраченные туристами, а от штрафа и компенсации морального вреда компанию освободили.

Туроператор с таким поворотом не согласился, оспорил решение в апелляционной инстанции и значительную часть денег ему удалось «отбить».

В частности, удалось доказать, что услуги по проживанию туристов в отеле, а также стоимость трансфера – это фактически понесенные расходы. Как подтвердилось в ходе процесса, сумма была перечислена принимающей стороне в Эмиратах в полном объеме. А вот стоимость двух авиабилетов туда и обратно туроператору придется туристам вернуть.

Как сказано в материалах дела, ответчиком, то есть туроператором, не представлено доказательств «обращения ответчика к перевозчику с просьбой о возврате стоимости перелета, о замене билетов, не представлена справка о том, что данные места остались незанятыми иными пассажирами». Другими словами, туроператор мог потребовать у авиакомпании вернуть деньги в связи с отказом туристов от услуги из-за болезни, но этого не сделал. При этом, согласно ч. 2 ст. 108 Воздушного кодекса РФ, если пассажир вынужден отказаться от перевозки по причине болезни и это подтверждается медицинскими документами, то уплаченные за билет деньги ему обязаны возвратить.

«Уведомление туроператора было осуществлено до момента окончания регистрации на рейс, а следовательно, у ответчика имелась объективная возможность принять меры по возврату в части или в полном размере расходов истца по оплате авиаперевозки», – говорится в судебном решении.

В итоге туроператору придется выплатить туристам стоимость авиабилетов – 130,8 тыс. руб., заплатить штраф за то, что не вернул деньги добровольно (72,9 тыс. руб.) и компенсировать моральный вред, правда не 50 тыс. руб., как требовали туристы, а 15.

Что касается выплаты неустойки, то от нее туроператор был освобожден, поскольку не отказался от выполнения договора, выполнил услугу в срок и качественно.

Ранее мы писали о туристах из Тюмени, которые смогли вернуть 700 тыс. за тур на Пхукет, сорвавшийся из-за болезни. Туроператору не удалось доказать в суде, что эта сумма составила объем фактически понесенных им расходов. При этом, по словам юристов, некоторые туроператоры в судебных спорах с туристами нередко предоставляют недостаточные доказательства ФПР либо допускают ошибки в оформлении документов.