Россиян снова сняли с рейса в Латинскую Америку без объяснения причин

Группу российских пассажиров снова сняли с рейса Turkish Airlines в Латинскую Америку без объяснения причин. Об этом сообщает TourDom.

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Уточняется, что инцидент произошел 22 сентября. Туристы летели из Черногории в Панаму с пересадкой в Турции. Один из них оказался моряком, который планировал перегонять яхту из Панамы в Тихий океан для дальнейшей экспедиции в Антарктиду. Отсутствие у него обратных билетов насторожило работников авиакомпании.

«Сотрудники проверяли мои счета, спрашивали, зачем мне пересекать Панамский канал, задавали кучу других вопросов. Мы с группой таких же, как я, везунчиков ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки», — поделился моряк.

Он также обратил внимание, что им не дали никаких документов о недопуске на рейс. В результате россияне провели весь день в аэропорту, но так и не смогли улететь. При этом ранее в МИД России сообщили, что проблема со снятием соотечественников с рейсов Turkish Airlines решена.

В апреле российский турист Глеб потерял минимум 450 тысяч рублей из-за отказа турецкой авиакомпании Turkish Airlines допустить его на рейс в Мексику. По словам гендиректора туроператора «Арт Тур» Дмитрия Арутюнова, тем не менее отказов в перевозке сейчас мало — такие случаи бывают один-два раза в месяц.