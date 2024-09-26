Отель Таиланда получил высшую оценку гида «Мишлен»

Гид «Мишлен» присвоил высшую оценку «3 ключа» восьми отелям Таиланда, сообщает Bangkok Post. В числе фаворитов оказались и два комплекса вилл на популярном у российских туристов курортном острове Пхукет.

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Один из них, Keemala 5*, выполненный в экостиле, расположен в тропических зарослях на склоне холма, в 2 км от моря. Отдыхающих доставляют на пляж шаттлами, что, впрочем, не помешало отелю получить наивысший рейтинг. Дело, по всей видимости, в критериях оценки: совершенство архитектуры и дизайна интерьера, качество обслуживания, индивидуальность стиля, соотношение цены и качества, а также насколько гармонично отель вписывается в окружающую среду. Удобство локации в числе приоритетов не рассматривается.

На вылеты из Москвы 30 декабря туроператоры предлагают недельные туры в Keemala 5* по ценам от 907 тыс. руб. за двоих. Во столько обойдется, например, отдых в новогодние даты в коттедже площадью 21 кв. м с собственным бассейном, питание – завтраки.

Другой объект размещения на Пхукете, удостоившийся внимания гида «Мишлен», – комплекс вилл Amanpuri 5*, расположенный на западе острова у пляжа Панси. Некоторые туроператоры продают GDS-туры в этот отель (авиаперелет бронируется по запросу в глобальных системах дистрибуции. – Ред.). Предложений на новогодние даты нам найти не удалось. Недельный отдых на двоих с отправлением из Москвы 16 декабря авиакомпанией Emirates можно забронировать по цене от 2 млн 377 тыс. руб., проживание на вилле Garden Pavillion площадью 115 кв. м.

Ранее мы писали, что туроператоры скорректировали расписание некоторых чартерных рейсов в Таиланд на осенние даты.