Специалист рассказала о зимних бронированиях в экзотические страны

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что на осень–зиму россияне активно бронируют авиабилеты в экзотические страны.

«Среди 50 популярных стран, куда планируют поехать российские туристы, оказались также Филиппины, ЮАР, Малайзия и Маврикий, доля которых год к году выросла в два раза», — поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, по её словам, российские путешественники интересуются билетами в Индию, Марокко, Аргентину, на Шри-Ланку, Сейшельские острова, в Катар, на Кубу и в Бразилию. Также спросом пользуются Китай, Вьетнам, Южная Корея и Индонезия.

Ранее НСН со ссылкой на Минэкономразвития России сообщали, что с начала 2024 года страну посетили более 2,3 млн иностранных туристов.