Пляж исчез, номер затопило: на мексиканский курорт Канкун обрушился ураган

В Мексике и на островах Карибского моря второй день бушует шторм «Хелен». В четверг он, по словам синоптиков, усилился до урагана первой категории и обрушился на популярный курорт Канкун.

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В городе, где льет как из ведра, затоплены многие улицы, повалены десятки деревьев, есть проблемы с электричеством. Также известно, что ушла под воду часть пляжа. Тем не менее, судя по кадрам в местных изданиях, некоторым туристам непогода нипочем, и они купаются во время шторма. «Смертники», – комментируют их поведение в соцсетях. А вот другие эмоции оказавшихся в Канкуне туристов:

«Кошмар – сильный ветер и проливной дождь. Пляж исчез», «У меня закончились полотенца, чтобы убирать воду из номера. А кровать теперь превратилась в остров».

Ураган движется к полуострову Флорида в США и по дороге может натворить бед и на Кубе, где отдыхает много туристов из России. Сейчас, например, «Хелен» бушует в западной части острова. На популярном курорте Варадеро (он расположен восточнее пути прохождения урагана) ситуация более спокойная.

«Циклон. Шалит малость», – пишут в чатах, посвященных отдыху на Кубе.

Об отменах рейсов пока не сообщалось. Впрочем, ближайший вылет в Варадеро из Москвы состоится в субботу, к этому времени погода наверняка успокоится.

Накануне, как писал TourDom.ru, посольство РФ в Гаване призвало российских туристов на Кубе соблюдать осторожность и следовать рекомендациям местных властей в связи с приближением шторма.