Что нужно знать туристам, желающим отдохнуть в Китае

Наступила осень. Сочи и другие южные направления в нашей стране уже не в тренде. Но это вовсе не означает, что путешествовать некуда. С 28 сентября начнутся регулярные рейсы из России в Китай. О них позаботилась крупная авиакомпания China Eastern Airlines. Перелеты будут выполняться на 264 местных воздушных судах Airbus A330 три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Билеты уже есть в продаже.

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Маленькие советы

Тем не менее другая страна - это всегда что-то незнакомое и пугающее. Особенно если посещаешь ее впервые. Поэтому лучше все изучить заранее, а не разбираться прямо на месте. Какие необычные места есть в Китае? И что стоит попробовать, в том числе из неизвестных напитков и блюд? Где находятся секретные улочки и как оплачивать покупки? Об этом и не только вы узнаете в нашем материале.

Гидом, который ответил на все наши вопросы, стала Инга Лебедева-Бэла. Она училась в Казанском государственном университете (сейчас - КФУ) на кафедре журналистики, но решила круто изменить свою жизнь. В 1996 году Инга по обмену между вузами уехала учиться в Китай на ту же кафедру, но с дополнительным изучением китайского языка. Там же она получила педагогическое образование. После этого начала обучать английскому языку детей младших классов в интернациональной школе. Инга живет в Китае уже более 25 лет и как никто другой знает, как тут все устроено.

Как вы думаете, куда лучше пойти россиянам, впервые приехавшим в Китай?

Инга Лебедева-Бэла: Зависит от того, сколько они будут в путешествии. Но сами китайцы говорят, если ты никогда не видел Великую китайскую стену, значит, не видел ничего в этой стране. Если говорить про Пекин, то это сам по себе очень интересный исторический город. Здесь можно с удовольствием гулять по улицам и старым районам.

Дальше советую посетить Шанхай. Он полная противоположность Пекину - более современный и понятный приезжим. В центре много высоких зданий и офисов, где полно иностранных компаний, а это также влияет на общее развитие города. Здесь довольно насыщенная культурная программа. Всегда проходят какие-то концерты, шоу. Шанхай - это также гастрономический центр. Блюда есть на любой вкус, и не только местные закуски, но и в целом интернациональная кухня. Можно попасть в рестораны со всех провинций Китая.

Конечно, не стоит забывать и о пляжах. Например, в Хайнань можно попасть на две недели без визы. Очень красивый тропический остров. Там инфраструктура сильно ориентирована на россиян. Заходишь в любое кафе - все меню на русском, и сотрудники тоже язык понимают.

Какие блюда лучше попробовать, и чем китайские пельмени отличаются от наших?

Инга Лебедева-Бэла: В Китае они появились намного раньше, чем у нас, или в любых других странах. В Китае пельмени - национальное блюдо, и они делаются в разном исполнении. Иногда вареные, жареные или вообще других видов. Есть всякие вантоны, которые готовят из очень-очень тонкой рисовой или пшеничной муки.

А самое интересное в начинках. У нас в России принято класть в пельмени говядину или говядину со свининой либо курицу. Китайцы же добавляют всего, но понемножку. Пельмени с мясом и луком, зеленью, капустой, грибами, морскими существами и много еще с чем. В пельменных можно прийти и выбрать блюдо со всевозможными начинками, ограничений нет. В общем, пельмени здесь уважают и любят.

Что касается остальной еды, то есть четыре направления кухни, и они сильно различаются. Северная больше похожа на русскую. Меньше перца, много вареного и супов. На юге предпочитают готовить на пару, и довольно острые блюда. Там очень много видов перца. С непривычки есть вообще невозможно. В Шанхае, наоборот, кухня больше для сладкоежек. Здесь любят добавлять в еду много сахара.

А так, в принципе, кто что предпочитает. Китай такая страна, где можно найти еду для любого человека, мне кажется. Мое любимое блюдо - "Гулау роу". Это свинина в кисло-сладком соусе, довольно популярная закуска. Еще мне нравятся местные блины, которые подают обычно на завтрак. Прямо на улице их готовят на большой железной плите, причем делают их очень быстро. Сначала разбивают яйцо, размазывают по поверхности для тонкого теста и потом кидают туда зелень, лук, специи, картошку, листья или сосиски. Далее все это заворачивают, и в итоге получается большой блин. Быстро, дешево и вкусно.

А какие напитки популярны?

Инга Лебедева-Бэла: Традиционно китайцы пьют зеленый чай, но сейчас его практически нигде не увидишь на улицах. Обычно его готовят у себя дома, и сейчас он более популярен среди старшего поколения, чем у молодежи. У последних стали популярны всякие кофейни. На каждой улице можно увидеть аналоги Coffee Like и других сетей. Все пьют кофе. По дороге на работу, на обратном пути или в обеденный перерыв. Мне кажется, в Китае кофеен даже больше, чем в Лондоне или Нью-Йорке вместе взятых.

Еще один популярный напиток - это Bubble Tea (Баббл-чай). Здесь его пьют абсолютно все. Разновидностей у него столько же, сколько у кофе. Каждое заведение с этим напитком специализируется на конкретном вкусовом сочетании. В одних местах добавляют сладкие шарики, тапиоку, а в других - кусочки фруктов. Многим нравится тайский баббл-чай. В его основе - тайский чай, куда потом добавляют манговое пюре. Отдельный вид - это баббл-чаи на кокосовом молоке.

А у вас есть любимые туристические места, которые вы до сих пор посещаете? Или секретные улочки, о которых знают только местные, а приезжие пропускают в поездке?

Инга Лебедева-Бэла: Есть конечно. Например, часть Шанхая называется французской концессией, потому что там раньше было поселение иностранцев. Они здесь жили и отстраивали здания. И как раз в центре города иногда можно увидеть оставшиеся постройки, извилистые пути, которые могут завести в тупик. Видно, что это просто останки прошлого, и оттого здесь еще интереснее гулять. На машине попасть в некоторые места нельзя, если только пешком или на велосипеде. На этих улочках всегда можно встретить что-то необычное.

Если говорить про туристические места, то я бы посоветовала съездить в Гуйлинь, а от него уже добраться до маленького городка Яншо. Там красивая горная местность, но она специфичная. Сами горы выглядят как покатые столбы, покрытые зеленью, будто специально скрывающиеся от людских взглядов. Фотографии там получаются очень необычными.

Неподалеку от Яншо расположились "Аватарские горы". Их теперь так называют, потому что там снимался одноименный фильм. Глядя на них, дух захватывает. Они гораздо выше и мощнее, чем в фильме. Находясь там, чувствуешь себя лилипутом среди великанов.

Многие путешественники ездят в провинцию Сычуань. Там находятся заповедники с бамбуковыми лесами, где живут панды. Если повезет, в очень редких случаях можно даже застать момент рождения детеныша.

Особо впечатляет монастырь Шаолинь, где монахи изучают боевые искусства уже как полторы тысячи лет. По возможности лучше посмотреть тренировку. Но для туристов они показывают настоящее шоу, где трюки впечатляют своей крутизной. Думаю, это будет интересно посмотреть как любителям единоборств, так и обычным приезжим.

А какие сувениры, на ваш взгляд, стоит приобрести?

Инга Лебедева-Бэла: Самое простое - аромапалочки. А также шарфики, поскольку здесь начало Великого шелкового пути и многие товары делаются из натурального шелка. А еще Китай - это чай, поэтому здесь есть множество сортов на любой вкус. Иногда он непривычен для европейцев. Или можно приобрести мешочки со снеками, орешками, семечками и кальмарами. Также стоит взять в подарок разные специи и соусы, они придадут любому блюду восточный вкус. Но самые рисковые путешественники покупают посылки-сюрпризы, содержимое которых остается секретом до их открытия.

Наши банковские карты работают в Китае?

Инга Лебедева-Бэла: Российские карты здесь не принимаются. Можно заранее поменять наличные на юани, но есть одна загвоздка. В Китае никто не пользуется наличкой и вообще мало мест, где ее принимают. Все платят с помощью QR-кода через кошелек, который прикреплен к местному Whats App (здесь он называется WeChat). Эта система работает везде: в магазинах, кафе, ресторанах, на рынках.

Есть два варианта. Первый - закинуть деньги на карту знакомого, который живет в Китае и у него уже есть WeChat Pay. Это самый надежный способ, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Второй - оформить российскую карту UnionPay. Но она работает не везде, поэтому тут пятьдесят на пятьдесят. В крайнем случае приезжайте с юанями, хотя это менее комфортно. Например, в транспорте их не принимают, но в кафе отказать не смогут - это незаконно.

Кстати

Сейчас стараются решить данную проблему. К открытию саммита БРИКС российские карты "Мир" собираются подключить к китайской системе, поэтому в будущем туристам станет проще.