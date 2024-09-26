В Петербурге произошел глобальный сбой в выдаче итальянских виз

В Санкт-Петербурге несколько десятков туристов не смогли получить свои загранпаспорта в визовом центре Италии VMS на Казанской улице. В офисе решить проблему не могут и отправляют петербуржцев в консульство.

О проблеме рассказал один из путешественников, чей отпуск буквально сгорел из-за сложившейся ситуации. По его словам, документы на визу в VMS он подал еще за полгода до запланированной поездки. Сначала на сайте визового центра срок рассмотрения составлял 45 дней, потом увеличился до 60. Тем не менее загранник с визой туристу не дали и через 2 месяца. В офисе на все вопросы отвечали, что за документами нужно приходить за несколько дней до начала путешествия.

В итоге петербуржец на прошлой неделе пришел в визовый центре Италии на Казанской улице. Там вместе с ним в очереди стояло около 40 человек. Никто из них не смог получить свои документы.

«Сотрудники VMS паспорта не вернули никому, объясняя это тем, что они не готовы и находятся в консульстве. На вопросы, что можно предпринять, потому как у многих вылеты уже через несколько часов, сотрудники посоветовали идти в консульство», – рассказал петербуржец.

Отметим, что многие туристы последовали совету менеджеров. Однако там ситуация повторилась, в консульстве озадаченных горожан отправили обратно в VMS.

По словам туроператоров, проблема существует уже давно и причина ее в недостатке сотрудников. Итальянцы просто не успевают обрабатывать документы, так что туристам не стоит надеяться на положительные изменения в ближайшее время.