Из Уфы возобновятся прямые перелеты на курорты Таиланда

С 11 ноября полетную программу из аэропорта «Уфа» на Пхукет совместно с крупнейшими туроператорами России откроет авиакомпания AZUR Air. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

На полетах будут задействованы самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. Время в пути составит 8 часов 30 минут.

Также перевозчик планирует с 14 ноября выполнять чартерные рейсы на курорт Паттайя (аэропорт Утопао).

С 17 января 2025 года авиакомпания Red Wings планирует выполнение чартерных рейсов по маршруту Уфа – Пхукет – Уфа на Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел.