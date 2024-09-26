Ежегодный фестиваль морских водорослей прошел на Филиппинах

На Филиппинах в провинции Тави-Тави отметили ежегодный фестиваль морских водорослей. Празднику уже более 20 лет. Это и дань уважения производству водорослей, и шоу для туристов.

Тысячи человек собрались на улицах города Бонгао, чтобы полюбоваться красочным зрелищем. Участники фестиваля – это представители всех островных племен – исполнили традиционные танцы под аккомпанемент национальных инструментов. Морские водоросли начали выращивать в регионе в начале XVIII века.