Ежегодный фестиваль морских водорослей прошел на Филиппинах
На Филиппинах в провинции Тави-Тави отметили ежегодный фестиваль морских водорослей. Празднику уже более 20 лет. Это и дань уважения производству водорослей, и шоу для туристов.
Тысячи человек собрались на улицах города Бонгао, чтобы полюбоваться красочным зрелищем. Участники фестиваля – это представители всех островных племен – исполнили традиционные танцы под аккомпанемент национальных инструментов. Морские водоросли начали выращивать в регионе в начале XVIII века.
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