Популярный российский блогер пожаловался на свинство в Грузии

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал минус Батуми и заявил, что в Сочи меньше мусора, чем на грузинском курорте. Видео поездки доступно на YouTube.

Варламов рассказал, что в популярном у россиян курорте Батуми местные жители паркуют машины в неположенных местах, из-за чего в городе много грязи.

«Разносят здесь грязь, люди потом по этой грязи ходят — это как описать? Потом скажут, что Варламов, как настоящий свин, нашел грязь у нас в Батуми», — отметил он.

Блогер добавил, что из-за того, что автомобилисты паркуются на газоне, грязь распространяется и по набережным.

«Потом все это дело разносится по набережной, здесь детки прыгают, но что за свинство?» — пожаловался он.

Варламов также показал свалку в Батуми, открытую в 1965 году.

«Только вдумайтесь: она 59 лет пополняет свои запасы, неконтролируемо разрастается и гниет, сейчас свалка занимает площадь в 300 тысяч квадратных метров», — рассказал он и добавил, что этот «мусорный остров» никак не ограждается.

По словам блогера, в то же время в Сочи, в сравнении с Батуми, меньше мусора.

«Сочи в этом вопросе вырвался вперед, и снова спасибо Олимпиаде 2014 года», — подчеркнул он.

Ранее Варламов назвал Индонезию тонущей помойкой. Блогер отметил, что мусор в этой стране не перерабатывают, а сжигают или привозят на свалку гнить.