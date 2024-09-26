Как отдохнуть три недели во Вьетнаме за 50 тысяч рублей

Среди доступных направлений для российских туристов все большую долю занимает Азия. Там благоприятный визовый режим, вменяемые цены и достаточно пакетных предложений. Но преподавательница иностранных языков из Волгограда Елена Журавихина предпочла самостоятельное путешествие. Она провела во Вьетнаме три недели, посетила пять городов и потратила на это (без учета авиабилетов) 53 тыс. рублей.

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Стань миллионером

Лучше поменять дома наши деньги на американские. Так будет проще купить там местную валюту. Официальных пунктов её обмена нет, но этим успешно занимаются ювелирные магазины. Российские карты не принимают, но есть исключение: Вьетнамско-Российский совместный банк. В его отделении можно снять местные деньги - донги - с карты "Мир" с приемлемой комиссией. Немало наших соотечественников наладили бизнес, меняя русские купюры на вьетнамские с комиссией 4-5%. Вы сразу почувствуете себя миллионерами. Самая маленькая купюра - тысяча донгов. Это примерно четыре наших рубля.

Наиболее распространенный вид транспорта - скутер. На нем вьетнамцы ездят сами, перевозят за раз шестерых родственников, животных и даже холодильники. Не пытайтесь повторить. Можно взять байк напрокат. Однако движение во Вьетнаме хаотичное. Это местные привыкли, что ехать по встречной полосе - нормально. Для нашего туриста тут таится неоправданно много рисков. В специальном приложении Grab можно заказать мототакси.

Несмотря на жару, вьеты (титульная нация) одеваются довольно тепло. Причина все в том же транспорте: когда мчишь на байке, в футболке тебя быстро продует. Для междугороднего сообщения прекрасно подойдет спальный автобус. Там не кресла, а полки, как в плацкартном вагоне. Входишь, разуваешься, ложишься на свое место. Под боком розетка, чтобы подзарядить телефон, можно включить свет и кондиционер. И даже на небольшом экране посмотреть кино. Конечно, на вьетнамском языке. Дороги сопоставимы с российскими, потому может не только покачивать, но и подбрасывать. "Спальник" на колесах найти легко в приложении Vexere, но лучше отыскать городскую автостанцию и уехать с официальным перевозчиком Futa, так еще дешевле и даже с бесплатным трансфером до отеля. Например, от Далата до Дананга - 14 часов езды, обошлось в 1800 рублей.

Во власти пластика

Жилье недорогое и выбор большой. Старый добрый "Букинг" в стране работает, но есть и местные приложения - Agoda, например. Номер дешевле 200 тыс. донгов (800 рублей) за ночь лучше не брать - в такую цену могут включить "удобства" в виде затхлого запаха, застиранных простыней, а также муравьев. Только не факт, что вы легко найдете нужную вам гостиницу в эконом-сегменте. Объясняется это тем, что постояльцы оставляют довольно много негативных отзывов. У владельца два пути: поднимать уровень сервиса или менять вывеску. Угадайте, какой вариант они считают предпочтительным.

Что с питанием? Если есть в ресторанах, то Вьетнам вполне подходит и для гастротуризма. Но если придерживаться меню попроще, то рацион на любителя. Совсем уж экстремальные яства типа чипсов из сверчков, живых гусениц под соусом, жареных хомячков, белок, мышей и куколок шелкопряда Елена не пробовала. В туристических местах меню с картинками и переводом на английский. В столовых, где едят сами вьетнамцы, приходится пользоваться очень криво работающим онлайн-переводчиком, но все дешево (90-100 рублей за обед). Порой экономия не стоила своего: еда была невкусная. Впрочем, найти обычный рис, лапшу или слегка обрусевший суп фо-бо не составит труда. Огромное количество видов кофе - даже ужасно сладкий яичный! Все напитки подаются со льдом, но вас поймут, если скажете: no ice.

Местные и туристы используют и выбрасывают пластика, наверное, больше, чем вся Европа и Россия вместе взятые. Даже деньги сделаны из него, что очень удобно при такой влажности, - говорит Елена. - Если едите в дешевых забегаловках, то не удивляйтесь, что посуду там моют рядом в тазу водой из уличного шланга. И, кстати, в каждом отеле и кафе есть бесплатный вайфай. Это если вы без местной сим-карты, которую можно купить в аэропорту.

Что посмотреть?

Исторических мест немного: Запретный город в Хюэ, Музей жертв войны в Хошимине, туннели Кучи. Одна из самых красивых пагод Линь Фуок полностью отделана подобранными по цвету черепками фарфоровой посуды и бутылок. В Хошимине есть собор Сайгонской Божьей матери - копия парижского Нотр-Дама. А от французов Вьетнаму остались не только парковые комплексы с фонтанами, но и обращение ко всем белым женщинам "мадам".

Безопасность

В стране много краж. Вырывают сумки и телефоны. Угоняют скутеры. Как говорят, в полицию обращаться бесполезно. На каждом байке стоит система GPS. Так что найти несложно. Просто собирают друзей, едут к вору и по-пацански отжимают свое имущество обратно. Многие рассказывают, что полиция никогда не становится на сторону туриста, очень неохотно принимает заявления. Нарушившие правила легко договариваются со стражами закона. К сожалению, русский язык там почти никто не знает. Но одному нашему соотечественнику повезло. Он вручил человеку в форме небольшую сумму и с улыбкой добавил: "Держи". Далее последовало крепкое слово неуважительного содержания. Надо же, именно этот полицейский откуда-то знал русский! У гражданина возникли большие проблемы.

Русая коса лучше дредов

Кстати, о языках. Только в приличных отелях есть люди, которые хоть как-то могут изъясняться на английском. Даже гиды часто говорят с таким акцентом, что и носители ничего понять не могут.

Как там относятся к русским? Наших во Вьетнаме много: кто-то работает на удаленке, кто-то проездом. Это страна, где порой быть лучше гражданином России, чем США. Журавихина познакомилась с соотечественницей, которую из-за загара и дредов не раз принимали за американку и отказывались что-то продать. Но о зверствах американцев во время войны помнят люди постарше. Молодежь чувствительна к западному влиянию.