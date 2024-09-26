Российским туристам пообещали сложности с британскими визами

Дипмиссия Великобритании меняет визового оператора в России. По информации инсайдеров, уже в ближайшее время оформление документов на въезд в туманный Альбион возьмется VFS Global вместо TLS. Первыми изменения почувствуют туристы в Москве. Ожидается, что новый офис разместится на Каширском шоссе – там, где VFS принимает заявителей на шенгенские визы.

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До конца недели туристов принимают в прежнем режиме. Но ожидается, что смена подрядчика доставит определенные сложности заявителям. В октябре, по версии все тех же источников, не будет возможности сдать биометрию в Москве. Тем, кому необходимо оформить визу срочно, рекомендуют ехать в Петербург или любой другой ВЦ Великобритании в регионах – там смена оператора произойдет позже.

Отметим, что пока что дипмиссия не объявляла о переходе на VFS. Однако беспочвенными заявления осведомленных источников назвать нельзя. Слухи об этих грядущих изменениях появились еще весной.

Ранее TourDom.ru писал, что Великобритания выдает визы российским туристам, но от заявителей требуют всю финансовую подноготную.