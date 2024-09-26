У екатеринбуржцев появится больше возможностей отдохнуть в Египте

Значительный объем перевозки в Египет запланирован в зимнем сезоне – 2024/2025 из Екатеринбурга. У туристов будет выбор вариантов перелета от пяти авиакомпаний – «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», AZUR air, AlMasria Universal Airlines, Southwind Airlines. И от пяти туроператоров – Библио-Глобуса, Fun&Sun, Anex, Pegas Touristik и Coral Travel.

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«Аэрофлот» анонсировал программу на оба курорта Красного моря с периодичностью вылетов дважды в неделю. Туры с билетами нацперевозчика можно заказать у его стратегического партнера, туроператора Библио-Глобус.

Большая часть других авиакомпаний повезут туристов из аэропорта Кольцово в Шарм-эль-Шейх: по этому маршруту заявлено шесть 10-дневных программ. Для сравнения: в Хургаду запланированы две подобные чартерные цепочки.

На оба красноморских курорта полетят в зимнем сезоне AZUR air и «Уральские авиалинии». AZUR air будет летать в Шарм с 13 октября, туры рассчитаны на 11 дней, рейсы в Хургаду начнутся на месяц позже и будут выполняться с периодичностью раз в 10 дней. Турпакеты можно найти в продаже у туроператоров Anex и «Интурист».

«Уральские авиалинии» поставили в зимнее расписание две 10-дневные программы в Шарм и одну – в Хургаду. Рейсы Шарм начнутся с 2 ноября, в Хургаду – с 31 октября. Туры формирует туроператор Fun&Sun.

И наконец, Southwind и AlMasria решили ограничиться одним египетским маршрутом. «Южный ветер» в партнерстве с Pegas Touristik ставит на линию из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх две 10-дневные цепочки. Лайнеры турецкой авиакомпании летают с технической посадкой в Анталье, впрочем, она займет всего 50 минут, и пассажиры не будут выходить из самолета, а на курорт прибудут рано утром.

Египетская AlMasria запланировала рейсы из Кольцово в Шарм с периодичностью раз в 10 дней. Туры с этим перелетом можно приобрести у туроператоров Pegas Touristik и Coral Travel.

Некоторые уральские турагенты считают, что анонсированный на сезон объем авиаперевозки в Египет избыточен. «Из Екатеринбурга точно не нужно столько рейсов в Хургаду и Шарм, – говорит гендиректор сети “Вита трэвел” Алексей Ципордей. – Свои клиенты на этом направлении, безусловно, есть, это те, кто любит Красное море и отельный отдых. Но в последнее время среди наших туристов растет популярность Таиланда». Впрочем, агенты отмечают, что спрос будет зависеть от конкретных ценовых предложений.

Ранее TourDom.ru писал о полетных планах авиакомпаний и туроператоров по маршрутам на курорты Красного моря из Москвы, Петербурга, Казани и Перми.