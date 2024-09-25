Чем село Татев привлекает туристов

Армянское нагорье полно загадок и истории. Известная шутка о том, что «на какой камень не укажи – у него будет свое предание», порой может стать вполне амбициозным и серьезным заявлением. Особенно, когда речь идет о селе Татев. Маленькое поселение со всех сторон окружено монастырями, таинственными ущельями и уникальным ландшафтом. Но жизнь начала бить здесь ключом после запуска самой длинной реверсивной канатной дороги в мире.

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Пространство с крыльями

«Крылья Татева» – так называется 5752-метровый воздушный путь, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Проект запустил Рубен Варданян в октябре 2010 года.

Если решите стать пассажиром воздушной кабинки – ваше путешествие начнется со станции Алидзор. 12-минутное парение по небесной магистрали на высоте 320 метров погрузит каждого в красоту и историю. На протяжении полета аудиогид рассказывает на трех языках о местах, над которыми пролетает кабинка канатки. Еще больше информации, интересных фактов и баек рассказывают проводники. Одна кабинка может перевозить до 25 пассажиров.

Канатная дорога сократила путь до монастыря Татев в шесть раз. Раньше люди добирались по автомобильной дороге целый час. Большая часть работников канатной дороги – местные жители. Они называют этот проект «осуществлением» мечты: слишком многое поменялось с ее появлением. В течение 14 лет здесь обслужили 1,3 миллиона посетителей, а это значит, что каждый пятый турист, который приезжает в Армению, приезжает в Сюникскую область. Показатели радуют, ведь регион буквально возродился: появилось большое количество гостевых домов, стал развиваться малый бизнес.

«С нами интересных историй много происходило, начиная еще с тех времен, когда канатную дорогу еще не начали эксплуатировать. Когда мы только приходили, знакомились с особенностями работы, к нам много дедушек и бабушек подходили, говорили о том, что это просто фантастика, они раньше смотрели на это ущелье и мечтали, что когда-нибудь появится воздушная дорога», – рассказывает сотрудница канатной дороги Лия Маримян.

Возрождать души

Воздушная дорога возродила и жизнь Татевского монастыря. Построенный в конце IX века, он представлял собой один из важнейших центров науки и просвещения средневековой Армении. В 1373 году в обители был основан Татевский университет, который в течение полувека оставался единственным действующим университетом Восточной Армении.

«Говорят, здесь жили 500 монахов. И из Татевского монастыря мудрецы архимандриты путешествовали по разным уголкам Армении, распространяли свет Христа. В этом смысле Татевский монастырь был знаменательным центром, где преподавали рисование, имастасирутюн, музыку, географию, астрономию, теологию и другие религиозные предметы, которые преподавались в знаменитых университетах мира. И монастырь Татев общался и находился на одном уровне с католическими и православными великими теологическими центрами. И даже входил с ними в дискуссии и часто побеждал», – рассказывает священнослужитель монастыря отец Микаэл.

Одно из самых значимых мест монастыря – могила Святого Григора Татеваци. Его зовут настоящим «человеком эпохи Возрождения»: он был выдающимся богословом, философом, нравоучителем и педагогом, музыкантом и художником-миниатюристом, а также ярким проповедником и церковно-политическим деятелем. Священнослужители говорят, Святой Григор Татеваци был очень скромен: он попросил сделать ему могилу у входа в церковь, чтобы люди заходили и топтали его, тем самым отпуская его грехи. Он похоронен здесь, у южной стены церкви Сурб Погос-Петрос.

Современники Григора Татеваци говорили, что он похож на Христа: настолько он красив, высок и строен был. Он лечил больных, одержимых, услышав однажды его молитву, люди других религий обращались в христианство.

«Монастырь Татев на протяжении веков был духовным и культурным центром. Здесь и сегодня присутствует необъяснимая сила притяжения: тысячи людей с четырех сторон света продолжают совершать сюда паломничество. Интересно, что не только армяне приходят сюда на паломничество, но и много иностранцев хотят побывать у его гробницы, получить благословение именно в этом монастыре», – говорит настоятель монастыря Татев отец Саак Шакарян.

Татев считался местом, где каждый человек чувствовал себя защищенным. Об этом есть и легенда про «качающийся столп», или как его еще называют – «живой посох» («гавазан»). По научной версии, колонна приходила в движение даже во время самого слабого землетрясения, тем самым предупреждая монахов и местных жителей о катаклизме. Другая версия утверждает, что такое инженерное решение было придумано, исходя из оборонительных соображений.

«Должен сказать, что те, кто приходят в Татевский монастырь с духовными изысканиями, действительно обретают это чувство защищенности. Они чувствуют, что здесь есть некая сверхсила. Наши предки были настолько мудры, что построили все церкви в местах с очень сильной положительной энергией. И это место, где построен монастырь, – высокая скала. В древнеязыческие времена здесь было языческое капище. На его месте построили деревянную церковь, на протяжении веков все перестраивалось и менялось», – рассказывает отец Саак Шакарян.

Историки утверждают, что здесь проживало и служило больше 500 монахов. В свое время здесь была библиотека из 10 тысяч книг, которые до наших дней не сохранились, и сегодня они так же пытаются восстановить ее. Монастырь живет активной духовной жизнью: проводятся все литургии, все церковные службы. Здесь всегда многолюдно. И благодаря активному потоку людей местные жители тоже не стремятся покидать родные края.

Разведение пчел

В Татеве много пчеловодов, порядка двух десятков семей занимаются разведением пчел. Но спрос на мед среди туристов настолько высок, что весь урожай реализуется только в селе Татев.

Секрет особого вкуса и огромной пользы татевского меда прост: пчелы собирают нектар не только с полевых цветов. Здесь растет большое количество лекарственных трав, и пчелы собирают нектар в том числе и с них. Их больше девяти видов, среди них тимьян, мятный чабрец, зверобой, орегано. С апреля по июль задача пчеловодов увеличивать количество пчел в ульях, чтобы в сезон нектара они принесли как можно больше. Здесь нет места конкуренции, опытные пчеловоды поддерживают начинающих, помогают в уходе за ульями. Поля полны цветов, много нектара остается неиспользованным. Растения производят нектар в течение нескольких дней в определенные часы, и если пчела не успевает его собрать, он портится.

Сегодняшний Татев – это десятки гостевых домов, развитые ремесла и сельское хозяйство. Канатная дорога «крылья Татева» дала толчок к развитию не только этого, но и всех сел в окрестности. Татев – совсем небольшая деревня с населением в 700 человек, но это место – одна из наиболее популярных и востребованных точек на туристической карте Армении.