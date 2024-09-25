В Таджикистане прошел международный форум по развитию туризма

Международный форум на тему "Интеграция городов в реализацию устойчивых туристических возможностей" прошел в Душанбе, мероприятие организовали в рамках первого Душанбинского международного туристического форума, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом основной сессии участники форума, многие из которых прибыли из иностранных государств, в том числе Ирана, России, Узбекистана и других, могли осмотреть небольшую выставку древнего археологического наследия Таджикистана, а также фотографии и картины, на которых запечатлены виды Душанбе.

Модератором форума стала заместитель мэра Душанбе Дилбар Одилзода.

"Как сказал президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон, туризм является одной из очень важных сфер для развития экономики, повышения уровня жизни народа и производства. <...> Туризм - это одна из наиболее продуктивно развивающихся сфер в Республике Таджикистан", - подчеркнула она. "Наши древние традиции, обычаи, культура, наши высокие горы, источники чистой пресной воды, уникальные растения, животный мир - все это представляет собой важную предпосылку для развития туризма", - в свою очередь отметил глава Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Камолиддин Муминзод.

По его словам, власти страны оказывают усиленную поддержку развитию местного туризма и привлекают международных инвесторов в соответствующие проекты. Так, туристические компании и агентства освобождены от уплаты ряда налогов, а импортерам автомобилей для организации путешествий нужно платить лишь половину таможенного сбора.

Региональный туризм

Перед гостями форума, помимо первого заммэра Душанбе Джамшеда Табарзода, также выступили заместители глав других регионов Таджикистана - Согдийской и Хатлонской областей, а также Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Они подробнее рассказали о том, какие объекты могут привлечь туристов.

В частности, представитель ГБАО Шарифхан Сафарзода рекомендовал посетить уникальное озеро Сарез, ботанический сад в Хороге, пик Исмоила Сомони, а также информировал, что для путешественников разработан специальный сайт, где собрана информация о достопримечательностях этого региона. А заместитель председателя Согдийской области Зайнура Азими упомянула древний город Саразм, Пенджикент - родину основоположника таджикско-персидской классической поэзии Абуабдулло Рудаки, озера Куликалон и Искандеркуль.

После основной сессии международные эксперты провели мастер-классы для гидов, работников туристических компаний, гостиниц и ресторанов. Их организовали с целью улучшения уровня обслуживания путешественников в Таджикистане.

О туристической выставке

Душанбинская международная туристическая выставка - 2024 (Dushanbe International Tourism Exhibition, DITE) проходит с 25 по 27 сентября. Как ранее сообщил ТАСС Умед Саидов, генеральный директор компании Somon Travel, выступающей одним из организаторов выставки, в ней примут участие представители более 16 стран, в том числе Китая, ОАЭ, России, Узбекистана.