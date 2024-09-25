Путешественницу из России Анастасию Прокофьеву смутил сервис в абхазских отелях. О своей поездке россиянка рассказала изданию «АБН 24».

Анастасия вместе с супругом остановилась в отеле в Новом Афоне. По словам девушки, на отдыхе им часто приходилось за что-то доплачивать. Также гости не понимали систему шведского стола.

«Обслуживание в отеле нас, мягко говоря, смутило. На каждом шагу нам приходилось за что-то доплачивать. А система питания оказалась вообще унизительной. Блюда можно было выбирать на раздаче, но все они были накрыты крышками, и мы даже не знали, из чего выбирать, а главное — в каких количествах», — поделилась туристка.

Администраторы отеля контролировали количество блюд на тарелках и за «превышение нормы» делали замечания посетителям, отметила россиянка.

Ранее «Ямал 1» писал, что на Ямал хотят привлечь иностранных туристов.