Таиланд вводит систему электронных виз

С декабря 2024 года россиян, отправляющихся в Таиланд, ждут изменения: для въезда в страну будет необходимо оформлять специальное электронное разрешение (ETA). Введение этой системы пройдет в тестовом режиме и затронет всех туристов, независимо от цели визита. Подробности сообщает «ФедералПресс».

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Теперь каждый путешественник должен будет заполнить онлайн-форму перед поездкой, даже если это короткий отдых на пляжах Пхукета или Паттайи. Несмотря на то что визовые правила остаются прежними, нововведение обещает изменить привычный подход к организации поездок.

Что изменится для российских туристов

До сих пор россияне могли въезжать в Таиланд без визы на срок до 60 дней с возможностью продления на дополнительные 30 дней. Это правило сохраняется, однако теперь перед вылетом придется пройти процесс регистрации и получить электронное разрешение на въезд. Хорошая новость: оформление ETA будет бесплатным, а сама процедура – достаточно быстрой, хотя для некоторых путешественников это может стать неожиданным и нежеланным препятствием.

Кого затронет новое требование

Для тех, кто путешествует организованно, через туристические агентства, нововведение не должно стать проблемой. Туроператоры возьмут на себя ответственность за оформление всех необходимых документов, включая электронное разрешение. Однако самостоятельные туристы, особенно те, кто предпочитает организовывать поездки без посредников, могут столкнуться с трудностями. В частности, придется самостоятельно заполнять форму на иностранном языке, чаще всего на английском.

Как ETA повлияет на поездки

Аналогичные специальные электронные разрешения довольно давно введены для путешествий из России в другие страны, например для поездок в Южную Корею. Там ETA платная и требует заполнения формы на иностранном языке. Однако многие туристические агентства готовы помочь в этом вопросе за дополнительную плату, и, вероятно, они предложат аналогичные услуги и для поездок в Таиланд.

Ожидается, что внедрение электронной системы разрешений значительно ускорит процесс прохождения таможенного контроля в аэропортах Таиланда, что станет очевидным плюсом для туристов. К лету 2025 года планируется полное развертывание системы, и тогда ETA станет обязательной для всех въезжающих.

Если вы планируете поездку в Таиланд в декабре 2024 года или позже, учтите это новое правило и подготовьтесь заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов на этапе въезда в страну.

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