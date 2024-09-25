В Таиланде боятся потерять туристов из-за укрепления местной валюты

Власти Таиланда обеспокоены чрезмерным укреплением местной валюты, пишет Bangkok Post.

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Если в апреле стоимость доллара США достигала 37,18 тайского бата, то на сегодня за него дают лишь 32,69. Менее чем за полгода бат вырос в цене почти на 14%, что может повлиять и на въездные турпотоки: иностранные туристы вынуждены платить в королевстве все больше, тем более что в отличие, например, от Турции или Египта в стране не распространена система «все включено» – тратиться на кафе, рестораны и т. д. приходится сверх стоимости тура.

Торговая палата Таиланда призывает Центробанк и Минфин королевства принять меры, чтобы вернуть курс бата к приемлемому, по ее мнению, уровню – от 34 за доллар США.

В популярной сети обменных пунктов Бангкока Superrich за наличный доллар США на сегодня предлагают 32,63 бата, в T.T. Currency Exchange (Паттайя) – 32,42 бата.

Чуть больше 32 батов дают за американскую валюту и на курортном острове Пхукет. Во многих обменниках можно конвертировать в тайскую валюту и наличные рубли: за 1 тыс. сейчас предлагают 310–340 батов.

Судя по динамике ранних бронирований туров в Таиланд на новогодние даты, наши туристы пока не слишком тревожатся по поводу роста своих трат на отдыхе из-за укрепления тайского бата. Россияне спешат зарезервировать места на зимние праздники в популярных отелях Пхукета.

Ранее мы писали о том, что туроператоры скорректировали расписание некоторых чартерных рейсов в Таиланд на осенние даты.