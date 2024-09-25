Турпоток из России в Турцию достиг рекордных показателей

За три летних месяца 2024 года Турцию посетили 2,73 млн россиян, что на 7% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данных Министерства культуры и туризма республики.

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В июне—августе 2023 года граждане России совершили в Турцию 2,55 млн поездок, а за тот же период 2022 года — 2,15 млн поездок. Летом 2021 и 2020 годов Турцию посетили 1,8 млн и 454,6 тыс. россиян соответственно. В 2019 году за июнь—август Турцию посетили 3,16 млн граждан России.

Летом 2024 года россияне остались лидерами по числу поездок в Турцию, за ними следуют граждане Германии (2,5 млн) и Великобритании (1,8 млн). В пятерку также входят граждане Ирана (934,1 тыс.) и Польши (933,7 тыс.). Стамбул за восемь месяцев посетили 12,2 млн человек (34% от всего иностранного потока), Анталью — 11 млн человек (30%).

Турция составляет 50–60% доли продаж турагентов и туроператоров среди выездных направлений, что делает ее самым популярным направлением для зарубежного отдыха россиян, пишет РБК.

Рост числа туристов в Турции связан с дефицитом альтернативных направлений для пляжного отдыха недалеко от России, считает гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Возможной альтернативой могут быть страны Ближнего Востока, такие как Эмираты, Катар, Оман, Бахрейн. Европейские направления, такие как Хорватия, Греция, Испания, Кипр, стали менее доступными из-за усложненной логистики, сложностей с получением визы и дороговизной отдыха. Позиции Турции у российских туристов укрепились на фоне этих сложностей, согласилась PR-директор «Русского экспресса» Анна Филатовская.

В 2023 году Турция стала одним из самых дорогих зарубежных направлений для россиян, что вынудило часть туристов переключиться на другие курорты. Средний чек на отдых в Турции летом 2023 года составлял 183–185 тыс. руб. на двоих, а в 2024 году достиг 200 тыс. руб. Некоторые отельеры снизили цены, чтобы привлечь туристов. В 2024 году цены в Турции были на 10–20% ниже, чем прошлым летом, что способствовало росту турпотока. В целом, несмотря на небольшие скидки, люди смирились с высокой стоимостью отдыха в Турции.

Сообщение Турпоток из России в Турцию достиг рекордных показателей с 2019 года появились сначала на Москва Меняется.