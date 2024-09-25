Туриста не пустили в Дубай из-за ошибки с полом в загранпаспорте

Турист из Челябинска не смог улететь в Дубай из-за ошибки в загранпаспорте и подал в суд на отдел МВД, занимавшийся выпуском документа. Мужчина попросил возместить ему расходы на авиабилеты, такси до аэропорта и выплатить компенсацию морального вреда.

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Согласно материалам дела, челябинец планировал вместе с супругой провести отпуск в Дубае. Но в день вылета в Кольцово турист узнал от пограничников, что его загранник недействителен. В графе «Пол» вместо буквы «М» был прописан знак равенства. Соответственно, мужчину за границу не выпустили, лететь без мужа отказалась и жена. Кроме того, из-за сложившейся ситуации туристу, который является инвалидом третьей группы, стало плохо и в аэропорт пришлось вызывать скорую.

В итоге мужчине пришлось в срочном порядке оформлять новый пятилетний загранпаспорт и покупать еще одни билеты в Дубай для себя и супруги. В суде истец попросил взыскать с МВД стоимость перелета, траты на такси и компенсацию моральных страданий.

Ответчик с доводами челябинца не согласился. Представитель МВД на заседании объяснил, что ошибка в паспорте была вызвана техническим сбоем. Кроме того, возмещать убытки жене туриста нецелесообразно, так как она могла сразу улететь в Дубай.

Впрочем, суд встал на сторону путешественников.

«В общей сложности суд постановил взыскать с Российской Федерации в лице МВД России убытки в размере 76 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 7 тыс. руб. и судебные расходы», – рассказал юрист Игорь Косицын.

Отметим, что подобные судебные иски из-за ошибок в загранниках в последнее время возникают довольно часто. В документах нередко забывают проставить пол гражданина или вовсе указывают какие-то арифметические знаки вместо нужной буквы.