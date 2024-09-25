Почему туристы в Турции вынуждены сидеть в отелях

Большинство россиян, приехавших на отдых в Турцию, сталкиваются с высокими ценами на услуги и товары, что вынуждает их оставаться внутри отелей. Об этом сообщает издание Турпром, ссылаясь на информацию из турецкой прессы.

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В этом году расходы на отдых в Турции увеличились на 23% по сравнению с прошлым годом, в среднем составив около 226 тысяч рублей. За последние два года цены в ресторанах возросли в пять раз, что заставляет многих туристов выбирать систему «все включено» для экономии на питании.

По данным аналитиков, инфляция в Турции превышает 80% в годовом исчислении, что является одним из самых высоких показателей в мире. Это приводит к резкому росту цен на продукты питания, жилье и другие товары и услуги, делая жизнь в стране все более дорогой для россиян.

Эксперты предполагают, что борьба с системой «все включено» может привести к оттоку туристов как из России, так и из других стран, что негативно скажется на туристической отрасли.