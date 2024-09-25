Эксперт объяснил главное правило безопасного отдыха в Турции

Главным правилом безопасного отдыха в Турции является проживание только в туристических районах, рассказала NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. Она отметила, что в подобных кварталах есть вся необходимая для отдыхающих инфраструктура.

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«‎Можно дать один совет — выбирать отели, расположенные только в туристических зонах, где развита инфраструктура именно для путешественников, там меньше вероятности попадания в неприятную ситуацию. Неважно, куда вы летите — на курорты (Кемер, Бодрум и т.д.) или в Стамбул, лучше выбирать гостиницы как можно ближе к туристическим районам»‎, — заявила Ансталь.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что осенью выгоднее всего брать отпуск в октябре. По его словам, именно в этом месяце установлено самое низкое число выходных. Депутат отметил, что благодаря такой пропорции можно сильно сократить долю отпускных дней по сравнению с общим количеством рабочих дней.

До этого стало известно, что около трети граждан России не стали брать отпуск этим летом, такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Отмечается, что доля отказавшихся от летнего отдыха держится на рекордно высоком уровне второй год подряд.