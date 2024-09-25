«Облом вселенского масштаба». Турист описал немецких девушек

Российский тревел-блогер побывал в Германии и сходил там на свидание сразу с двумя местными жительницами. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что сначала они втроем поужинали, и каждый заплатил за себя сам, потом сходили в кино, а затем выпили пива в баре на местной «улице красных фонарей» Репербан. Романтического продолжения вечера, о котором мечтал путешественник, не случилось. Немки даже не попросили его проводить их домой, вместо этого одна из девушек позвонила отцу, чтобы тот приехал и забрал их.

«Облом вселенского масштаба! Вот тебе и "мечта миллионов мужиков" — как в немецком кино не получилось», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Автор добавил, что в Германии женщины стараются быть независимыми во всех возможных сферах жизни.

«Немки сейчас активно борются за свои "свободы" и довели это дело до того, что даже простой поцелуй на первом свидании может расцениваться как уголовное преступление. Именно поэтому немки и любят ходить на свидания со своими подругами — чтобы у них был свидетель», — пояснил он, добавив, что девушки в Германии хоть и одеваются вызывающе, в жизни ведут себя очень осторожно.

Этот же тревел-блогер рассказывал, что на «улице красных фонарей» Репербан в Гамбурге «работницы» не любят, когда их фотографируют. По его словам, девушки могут пожаловаться своей «охране» — местной мафии.