Зимбабве может ввести безвиз для российских туристов

Россия и Зимбабве готовят соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев общегражданских паспортов, оно может быть подписано в ноябре. Об этом сообщил "Известиям" посол РФ в Зимбабве Николай Красильников.

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"Заключение договоренности о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов поспособствует увеличению пассажиропотока. Проект такого соглашения находится на рассмотрении зимбабвийской стороны. Ведем дело к подписанию документа на полях пятого заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Москве 5-7 ноября", - сообщил дипломат в разговоре с изданием.

Как отметил российский посол, Зимбабве является перспективным туристическим направлением для российских путешественников благодаря своим природным достопримечательностям, однако сейчас пассажиропоток остается низким из-за отсутствия прямого авиасообщения и высокой цены на авиабилеты. Сейчас стоимость пути в одну сторону с пересадкой в ОАЭ превышает 60 тыс. рублей, добавили в "Известиях".