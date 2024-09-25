Туристов на Кубе предупредили об опасности шторма «Хелен»

Посольство РФ в Гаване призвало российских туристов, находящихся на Кубе, соблюдать осторожность и следовать рекомендациям местных властей в связи с прохождением в Карибском море тропического шторма "Хелен".

© unsplash

"Согласно данным Института метеорологии Кубы, в Карибском море сформировался и стремительно набирает силу тропический шторм "Хелен", - отмечается в сообщении диппредставительства, размещенном в его Telegram-канале. - 25 и 26 сентября в западных провинциях острова ожидаются сильные грозы и проливные дожди, возможны подтопления".

© unsplash

"Призываем российских туристов учитывать климатический фактор при планировании поездок, соблюдать меры предосторожности и неукоснительно следовать указаниям местных властей", - подчеркнули в посольстве.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что в Карибском море сформировался шторм "Хелен", который сейчас движется в сторону Мексиканского залива со скоростью около 20 км/ч.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уведомил на своей странице в X (ранее Twitter), что дал распоряжение местным властям "принять необходимые меры, чтобы защитить людей и имущество". Он также призвал население к осторожности.

Рано утром во вторник Национальная служба гражданской защиты Кубы распространила оповещение, призвав население быть готовым к сильным осадкам. В Гаване ливень начался во второй половине дня. Как убедился корреспондент ТАСС, многие учреждения завершили работу досрочно в связи с приближением циклона.