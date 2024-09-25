Япония запретила въезд россиянам без биометрических данных

Граждане России, чьи загранпаспорта не содержат биометрических данных, не смогут больше получить визу в Японию с 28 сентября по 10 октября. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на посольство Японии в Москве.

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В дипломатическом представительстве сообщили, что перестанут принимать пятилетние загранпаспорта для оформления виз с 25 сентября по 10 октября. Там уточнили, что это мера связана с техническими причинами.

При этом сейчас в Японии один из горячих туристических сезонов – период момидзи. Это время «красных кленов». В этом сезоне Япония вошла в тройку самых популярных направлений дальнего зарубежья у россиян. В том числе, это связано со скоростью выдачи виз в страну. В случае отсутствия проблем с документами, визы выдают через четыре рабочих дня.

Напомним, что Россия и Китай идут по пути стирания границ для туристов. Сейчас уже разрешены безвизовые поездки для тургрупп из обеих стран в обе стороны. В августе сообщалось, что планируется снизить количество человек в одной группе до трех, а срок пребывание туристов увеличить до 21 дня.