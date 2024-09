Туристам предложат еще больше туров в Индонезию

Индонезия, куда многие российские туристы охотно летали еще до ковида, становится всё более популярна – этой осенью и зимой российским туристам предложат больше туров на Бали с гарантированной перевозкой. Об этом сегодня говорили на workshop в отеле «Континенталь», который организовал для турагентств туроператор PAC Group.

После 2022 года география выездного туризма в России изменилась – рынок развернулся в сторону Юго-Восточной Азии. Отдых в Индонезии всегда пользовался спросом, но сейчас эта страна получила второе дыхание. Генеральный директор PAC Group Илья Иткин рассказал, что Индонезия стабильно входит в десятку самых востребованных у клиентов туроператора. А по сравнению с прошлым годом спрос увеличился в 4,5 раза. При этом в сезоне-2024/2025 он продолжит расти, так как с 18 сентября «Аэрофлот» возобновил рейсы на Бали из Москвы, а в октябре увеличит частоту с двух до трех в неделю.

«Все вы знаете, что прямые рейсы подогревают интерес к стране. Неважно, выберут туристы “Аэрофлот” или полетят на Бали со стыковкой, сам факт появления прямой перевозки всегда помогает продажам», – объяснил Иткин и назвал Индонезию стратегическим направлением для своей компании.

Высокий интерес к Индонезии подтвердил чрезвычайный и полномочный посол этой республики Жозе Антонио Морато Таварес. По его словам, уже обсуждается увеличение количества рейсов в страну, в частности могут появиться рейсы из Санкт-Петербурга.

Рост спроса и позитивные ожидания меняют конкурентную ситуацию на этом направлении. Раньше туроператоры бронировали для своих клиентов только размещение или продавали туры с GDS-перевозкой, комплектуя их билетами по тарифам, которые имелись в наличии в дистрибутивных системах. Теперь же появилась возможность предложить туры с выкупленными местами на авиарейсах. По такому пути пошел и PAC Group, ранее старавшийся не брать блоки мест из-за рисков.

«На высокие даты блочный продукт помогает закрыть часть потребностей клиентов, предложить конкурентную цену. Сейчас в нашем онлайне есть варианты на новогодние даты на базе блочных билетов на Qatar Airways», – привела пример Анастасия Косинец, руководитель направлений ЮВА.

В workshop приняли участие представители индонезийской компании Pegasus Indonesia Travel и многих отелей, востребованных у российских туристов. В частности, The Apurva Kempinski Bali; Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort; Four Seasons Resorts Bali; Melia Bali; Double Six Luxury Hotel, Seminyak; InterContinental Bali Resort.