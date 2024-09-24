Топ горнолыжных курортов, куда стоит планировать поездку уже сейчас

Любителям экстремального спорта уже сейчас стоит планировать отпуск на горных склонах, если вы хотите, чтобы отдых прошел с комфортом для вас и ваших друзей. Режиссер и продюсер популярного канала о путешествиях Алена Никольская подсказала нам топ лучших горнолыжных курортов на любой вкус и кошелек.

Куда отправиться кататься без визы

Наш эксперт рекомендует рассмотреть следующие направления: Колашин (Черногория), Шерегеш (Россия), Роза Хутор (Россия), Кировск (Россия), Домбай (Россия), Сербия и Беларусь.

Российские горнолыжные курорты

Один из самых удобных вариантов, если вы хотите провести отпуск на родине и заняться любимым видом спорта. Российские горные склоны считаются одними из лучших, благо есть большой выбор под любой запрос спортивного туриста.

Домбай

Главный Кавказский хребет привлекает горнолыжников любого уровня подготовки. Здесь есть все условия и для лыжников, и для сноубордистов. Главный плюс — варианты отдыха и проката на любой кошелек.

Красная Поляна

Отличием курорта является наличие искусственного снега, что позволяет избежать волнений о погоде и быть уверенным, что трасса будет готова к вашему приезду независимо от наличия реального снега. Помимо прочего, можно довольно просто добраться до моря, чтобы сменить обстановку.

Приэльбрусье

Наверное, самый популярный вариант для любителей экстремального спорта. Однако стоит помнить, что при поездке на Эльбрус стоит учитывать погоду — едем только в зимнее время, а также бронируем заранее, так как есть вероятность не успеть попасть в «горячий» сезон.

Камчатка

Место, где можно попробовать хели-ски. Этот вариант больше подходит опытным лыжникам, а также семейным парам без детей.

Бюджетные варианты европейских курортов

Турция

Здесь прекрасная инфраструктура и сервис. Помимо горных лыж, турецкие курорты предложат вам отдых с гольфом, что неплохо разнообразит ваше пребывание. Среди курортов стоит рассмотреть Улудаг, Паландокен (для опытных лыжников), Сарыкамыш (для семейного отдыха на лыжах).

Словения

Мягкая зима в стране позволяет провести время не только на лыжах, но и осмотреть местности с гидом, так как погода сама располагает к прогулкам. Количество трасс на словенских курортах впечатляет — каждый найдет для себя подходящий вариант, независимо от уровня подготовки.

Андорра

Прекрасная европейская альтернатива Швейцарии и Франции. Алена: «Я рекомендую рассмотреть направления Сольдеу и Пас-де-ла-Каса. Здесь есть лыжные школы, а также трассы на любой вкус». Помимо прочего, данный курорт довольно бюджетный при уровне сервиса на одном уровне с более дорогими вариантами.

Болгария

Пампорово — главный горнолыжный курорт на юге страны. Для тех, кто только начал свой путь лыжника, это идеальное место с хорошими трассами и прекрасным мягким климатом. Банско — еще один курорт в горах для отдыха с детьми.

Чехия

На чешских курортах вы можете кататься с конца ноября и вплоть до мая, а все благодаря наличию снеговых пушек. Еще один плюс чешских горнолыжных курортов — возможность ночного катания, которое не могут предложить многие другие, более популярные направления.

Польша

Закопане, Висла — эконом-варианты для горнолыжников. Качество в этих местах неплохое, особенно по душе отдых придется семейным парам с детьми.

Премиум-варианты отдыха в горах

Италия

Один из самых дорогих курортов в Альпах — Кортина д’Ампеццо. Фешенебельный курорт в нескольких часах езды от Венеции. Здесь вы найдете более десяти склонов для разных уровней подготовки.

Швейцария

Активный отдых в Швейцарии не оставит вас равнодушными. Придраться к сервису здесь просто невозможно, кроме того, почти каждый уголок невероятно фотогеничный — вы привезете не только впечатления от экстремального спуска, но и невероятные фото и видео. Чтобы хотя бы немного сэкономить на путешествии в страну шоколада и сыра, наш эксперт рекомендует бронировать путешествие как минимум за полгода.

Австрия

Китцбюэль — самый крупный австрийский курорт. Очень часто здесь проводят международные соревнования, на что можно отвлечься после активного дня на трассе. К слову, трассы Китцбюэля идеально подходят для опытных лыжников, поклонников больших скоростей.

Франция

Курорт Шамони идеально подходит для тех, кто планирует сам в первый раз встать на лыжи или же научить кататься ребенка. В Шамони работает несколько лыжных школ, где вас довольно быстро научат основным элементам.

Бонус-рекомендации эксперта

Не стоит упускать из виду скандинавские курорты в Финляндии и Норвегии, если вы не любите большое скопление людей на склонах.