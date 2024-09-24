Блогер с ником @viktoria.dbr_ в своем видео поделилась своими впечатлениями о путешествии в Абхазию и раскрыла подробности расходов на отдых для двоих. Путь из Москвы до Адлера они проделали на автобусе, и поездка на одного человека обошлась в 3933 рубля. Затем пара остановилась в отеле, стоимость которого составила 6000 рублей в сутки.

Питались путешественники преимущественно в местных ресторанах, где средний чек на двоих составлял 1000 рублей. Во время отдыха они посетили несколько достопримечательностей, включая дачу Сталина (вход 50 рублей с человека) и Новоафонские пещеры, посещение которых стоило 700 рублей на одного.

Куда стоит поехать за границу в первый раз

За семь дней путешествия общие расходы составили около 84 тысяч рублей на двоих, что включает транспорт, проживание, питание и экскурсии.