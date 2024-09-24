Десять вещей, которые нужно посмотреть в Марокко

«Марокко покорил мою печень» — клянется чуть ли не каждый второй турист, вернувшийся из королевства.

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Собственно, именно печень является там символом любви, а не сердце. Итак, что нужно сделать в Марокко, чтобы влюбиться в страну окончательно и бесповоротно?

Заблудиться в лабиринтах медины в Фесе

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9400 улиц, на которых живут около 150 тысяч человек — глядя на эти цифры, становится понятно, почему в старой части Феса — медине, основанной на рубеже VIII–IX веков, можно легко заплутать. Помимо всевозможных лавок и мастерских внимания заслуживают знаменитые кожаные красильни Шуара (не забудьте мяту прихватить: запах там стоит незабываемый). Что ж, как бы интересно ни было блуждать по бесконечным лабиринтам, выбираться все равно придется: скорее всего, без помощи местных не получится обойтись.

Пожить в традиционном риаде

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Риад представляет собой особняк с внутренним двором, где разбивают сад и устанавливают фонтаны. Сейчас многие традиционные марокканские дома реставрируются и превращаются в отели, гости которых могут глубже прочувствовать колорит страны. Декоративная плитка, лепнина, резные деревянные элементы, уютные балкончики, подвесные лампы из разноцветного стекла и пестрые ковры… Восточная сказка, она такая!

Прогуляться по любимому саду Ив Сен-Лорана

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«Этот город научил меня цвету», — говорил Ив Сен-Лоран про Марракеш, куда дизайнер постоянно приезжал на протяжении полувека.

Ту самую любовь к цвету можно прочувствовать в саду Мажорель, который Сен-Лоран выкупил вместе с виллой. Дом был восстановлен, в мастерской его бывшего владельца, художника Жака Мажореля, открылся Музей исламского искусства, а сад засажен новыми растениями. В 2017-м там также появился музей имени кутюрье.

Восхититься всеми оттенками синего в Шефшауэне

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Говорят, в XV веке бежавшие от испанской реконкисты евреи, осев в Шефшауэне, стали красить свои дома в голубой, символизирующий небо и море. Другая версия, почему весь город синий: его оттенки отпугивают комаров. Как бы то ни было, здесь в этот цвет «одеты» не только здания, но и мостовые, лестницы и даже цветочные горшки. Мандариновые деревья со спелыми плодами — как яркие акценты. Здесь сохранилась средневековая атмосфера, потому что до XX века город был закрыт для иноверцев.

Переночевать в пустыне

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Промчаться по Сахаре на квадроцикле или багги, взобраться на высокую дюну, лечь на сэндборд и скатиться с ветерком вниз, залезть на спину верблюда-дромедара и уплыть на корабле пустыни в закат. Заманчивый план, который определенно стоит дополнить ночевкой в пустыне в глэмпинге. А это шатры со всеми удобствами, знакомство с берберами, традиционный ужин и танцы у костра, а над головой — максимально звездное небо.

Попасть в марокканский Голливуд

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«Гладиатор», «Последнее искушение Христа», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Мумия», «Александр», «Принц Персии», «Вавилон» — более 500 фильмов сняты на киностудии Atlas, что в пяти километрах от города Уарзазата. Часть декораций вроде египетской пирамиды оставили для туристов. А сериал «Клон» снимали в получасе езды отсюда, в потрясающем воображение глинобитном городе-крепости Айт-Бен-Хадду. К слову, это место засветилось и в «Игре престолов».

Попробовать необычные блюда

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В Марокко не умеют готовить, считают многие. И все же удивить местные кулинарные традиции смогут. Например, тем, что прием пищи начинается с чаепития со сладостями, причем чай — это, по сути, заваренная кипятком мята. Хлеб пекут на кукурузной муке, блинчики бегрир — на рисовой, а пастила — это не привычный нам десерт, а слоеный пирог с голубятиной. Но всему голова — тажин, тушеное с овощами и фруктами мясо, которое готовят в керамической емкости с конической крышкой.

Оседлать волну в Агадире и Эссуэйре

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Марокко — это Атлантический океан, 1500-километровая береговая линия и более 150 известных серф-спотов. Большинство точек сосредоточены в районе Агадира и Эссуэйры, где есть безопасные пляжи, в том числе для начинающих. Серфят здесь круглый год, однако стоит принимать во внимание экстремальные летние температуры.

Увидеть мечеть на воде в Касабланке

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Самое высокое религиозное сооружение в мире находится в Касабланке. Это строившаяся с 1980 по 1993 год мечеть Хасана II. Ее минарет достигает 210 метров! Уникальность комплекса еще и в том, что он частично построен на специальном понтоне: согласно Корану, трон Аллаха покоится на воде. Кроме того, крыша мечети раздвигается, превращая зал в открытую террасу. Также с минарета бьет на 30 километров в сторону Мекки лазерный прожектор.

Расслабиться в хаммаме

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В королевстве два вида бань: частные и общественные. Первые — больше для туристов: там ваше тело хорошо распарят с мылом «бельди» из оливок и масла эвкалипта, затем тщательно отпилингуют кожу жесткой рукавицей «кесе», затем нанесут вулканическую глину «гассул». Однако для полного погружения в культуру советуем наведаться в общественный хаммам: туда приходят не только помыться, но и узнать свежие новости и выбрать невесту сыну. Не удивляйтесь, если вам кто-то из других посетителей предложит потереть спинку: это правило хорошего тона.