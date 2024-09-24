В РСТ назвали лидеров детского туризма 2024 года

Ими стали Китай, Япония и Сингапур. В эти страны в основном совершались образовательные поездки, рассказала на пресс-конференции глава комитета организации по детскому отдыху Татьяна Иванова.

«Если раньше преобладал отдых, то сейчас родители инвестируют в образование детей. Это больше учебные туры, профориентация, изучение языка», — сообщила она.

По словам представителя Российского союза туриндустрии, в зимних программах присутствуют туры в Объединённые Арабские Эмираты. При этом Иванова отметила, что ранее высоким спросом на детский отдых пользовались Болгария и Турция, однако к последней стал падать интерес из-за роста цен.