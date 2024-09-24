Среди россиян вырос спрос на учебный туризм

Среди россиян растет спрос на детские учебные туры в зарубежные лагеря, в 2024 году детей отправляли в Японию, Сингапур, Китай и на Кипр. Об этом сообщила руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Татьяна Иванова на пресс-конференции.

«В 2024 году увеличился спрос на зарубежные направления. Поменялось направление, раньше массовое направление – Болгария и Греция, а также Турция была эконом вариантом, но сейчас она перешла в «лакшери». Новые направления – Кипр, Китай, Сингапур, Япония. Сейчас родители инвестируют в образование детей, это больше учебные туры с изучением языка», – сказала Иванова.

Она добавила, что для изучения английского языка детей отправляли в Англию, Ирландию, а также на Кипр и Мальту.