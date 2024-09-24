Российских туристов попросили покинуть Ливан

Россиянам рекомендуется отказаться от туристических поездок в Ливан, а тем, кто уже находится в стране, срочно покинуть ее территорию. С таким заявлением выступил посол РФ в Бейруте Александр Рудаков.

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«Сейчас совсем не время для туристических поездок, а тем же, кто чувствует себя не в безопасности, находясь здесь, в Ливане, рекомендуем воспользоваться коммерческими рейсами, пока аэропорт в Бейруте работает практически в штатном режиме», – пояснил дипломат.

Между тем авиакомпании начали в срочном порядке отказываться от полетов в страну. Так, эмиратский лоукостер flydubai отменил рейсы EY535 из Абу-Даби в Бейрут и EY538 из Бейрута в Абу-Даби на фоне эскалации конфликта Израиля и ливанского движения «Хезболлах». Кроме того, Qatar Airways не будет летать по маршруту Доха – Бейрут как минимум до 25 сентября.

Отметим, сам аэропорт столицы уже объявил об отмене более 30 рейсов на прилет и вылет. Тем не менее речь о полной приостановке работы воздушной гавани пока не идет.

В ночь с понедельника на вторник конфликт между Израилем и Ливаном обострился. Армия еврейского государства нанесла удары по более чем 1,1 тыс. объектов «Хезболлы». Минздрав Ливана заявил о 274 погибших и 1024 раненых в результате обстрелов. В ответ военизированная шиитская организация выпустила 205 ракет.

Добавим, что посольство РФ и в Израиле рекомендовало россиянам пока отказаться от поездок на территорию государства. При этом российские авиакомпании рейсы в Тель-Авив выполняют согласно расписанию, отменять программы перевозчики пока не собираются.