Мировой туризм почти вернулся к допандемийному уровню

По итогам января — июля международный турпоток оказался всего на 4% ниже уровня допандемийного 2019 года. Об этом свидетельствуют данные отчета Организации ООН по туризму (UN Tourism).

© Газета.Ru

За первые семь месяцев поездки за рубеж совершили около 790 млн туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 11%.

Европе и Америке удалось восстановить въездные потоки на 99% и 97% относительно 2019 года соответственно. В Азии процесс происходит более медленно: турпоток по итогам января — июля составил 82% от допандемического показателя.

Между тем некоторые регионы не только вернулись к доковидным значениям, но и заметно превысили их. Так, число международных прибытий в страны Ближнего Востока за семь месяцев выросло на 26% по сравнению с уровнем 2019 года. Африка за период приняла на 7% больше туристов, чем за январь — июль 2019-го.

Россию с начала года посетили более 2,3 млн иностранцев.

Ранее стало известно, из каких стран туристы чаще всего приезжают в РФ.