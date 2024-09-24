Georgian Airways будет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси

Авикомпания Georgian Airways открывает прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Толмачёво.

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Первый полёт назначен на субботу, 28 сентября. В дальнейшем в рейсы в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам.

Вылет из Новосибирска в 6:50, посадка в аэропорту Тбилиси в 8:10 по местному времени. На этом направлении перевозчик будет использовать лайнеры Boeing 737. Время в пути составит около 4 часов 20 минут.

Согласно сайту авиакомпании, стоимость билетов начинается от 28 356 рублей.

«Прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси открывают путешественникам замечательные возможности для дальнейших перелетов в Европу. Эти рейсы удобно стыкуются с направлениями в такие города, как Париж, Милан, Ницца, Ларнака, Берлин, Амстердам и Вена», – сообщили в пресс-службе новосибирской воздушной гавани.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что авиакомпания AZUR AIR анонсировала прямые рейсы из Новосибирска в Паттайю.