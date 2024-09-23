Эксперт объяснил, почему Турция не откажется от all inclusive

Турецкое правительство вряд ли будет рассматривать вопрос отмены системы «все включено» в местных отелях: этот формат отдыха слишком популярен у российских туристов. Такое мнение выразил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

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Представители отечественного турбизнеса поддерживают турецкого коллегу. По данным туроператоров, за последний год стоимость путевок в Турцию выросла на 23%, а средний чек в ресторанах и отелях на курортах увеличился в несколько раз.

Тем не менее, с точки зрения экономии, для туристов намного дешевле питаться в гостинице по системе all inclusive, чем ходить по кафе или даже пытаться готовить еду самостоятельно. Так что для российских отдыхающих «все включено» – все еще в приоритете.

Отметим, что разговоры об отмене этой концепции в Турции идут давно. Например, Минтуризма республики рассматривает систему полупансиона: завтрак и обед в отелях, а ужин – в городе. Для этой идеи даже подготовили экономическое обоснование: на одного туриста в сутки приходится около 400 г пищевых отходов, за год складывается колоссальная цифра.

Впрочем, инициативы по отмене all inclusive пока редко находят поддержку у большинства отельеров и чиновников. Так что о полном отказе от «все включено» речь не идет. Хотя плавная трансформация системы все же возможна.