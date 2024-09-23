Турист попытался отсудить 450 тысяч рублей за опоздание на рейс в Венесуэлу

Турист из Сарапула попытался отсудить у авиакомпании «Россия» 450 тыс. руб. за задержку рейса на маршруте Ижевск – Москва. В иске он объяснил, что поздний вылет привел к срыву его отдыха в Венесуэле.

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Согласно материалам суда, истец ранее приобрел у туроператора за 150 тыс. руб. путевку на остров Маргарита с вылетом из Москвы. В столицу мужчина должен был добраться самостоятельно, так что заранее купил билеты на рейс «России» из Ижевска. Однако в день отправления выяснилось, что вылет откладывается из-за неисправности воздушного судна. Общая задержка составила 7 часов 14 минут.

«Истец был вынужден отказаться от данного перелета, поскольку он уже опоздал на рейс Москва – Венесуэла, вследствие этого он не смог воспользоваться туристической путевкой», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

В суде мужчина заявил, что хочет получить от авиакомпании компенсацию за тур в размере 150 тыс. руб., а также за моральные страдания – еще 300 тыс. руб.

В ходе заседания представитель «России» объяснил причину задержки рейса из Ижевска в Москву. Сбой в расписании произошел из-за выявленных проблем с топливной системой самолета, их необходимо было устранить. Поэтому рейс был отложен в соответствии с требованиями безопасности, что является обстоятельством, освобождающим перевозчика от ответственности перед пассажиром.

В итоге суд встал на сторону авиакомпании.