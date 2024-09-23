Туристы полетят в Египет из Москвы рейсами восьми авиакомпаний

Туроператоры продолжают определяться с расписанием рейсов на курорты Красного моря из Москвы. Редакция TourDom.ru выяснила планы на зимний сезон – 2024/2025 Coral Travel и Pegas Touristik.

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Значительную программу в Шарм-эль-Шейх запланировал Pegas Touristik. Из Москвы туроператор будет доставлять туристов на курорт самолетами египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines с периодичностью 5 раз в неделю. Перевозчик выполняет рейсы из аэропорта Шереметьево. Кроме того, в отдельные дни недели (пятница и воскресенье) на маршруте заявлены вылеты Southwind с короткой технической посадкой в Анталье.

Клиенты компании могут отправиться и в Хургаду: на курорт в ежедневном формате в зимнем расписании запланированы рейсы AlMasria.

Самолетом любой из двух египетских авиакомпаний – AlMasria или Red Sea Airlines – смогут вылететь в Шарм-эль-Шейх из Москвы туристы Coral Travel. Туры в Хургаду туроператор формирует на основе перевозки первой из них. В компании расширили объем воздуха по Египту из-за повышенного спроса на направлении.

«Места на рейсах в октябре и ноябре заполнены на 80%, уже есть спрос на декабрь и январь», – пояснили в Coral Travel.

Библио-Глобус предлагает туры с перелетом ежедневными рейсами своего стратегического партнера – «Аэрофлота» – на оба красноморских курорта. Туристы смогут улететь из Москвы и в Каир на лайнерах нацперевозчика или EgyptAir.

Клиенты Fun&Sun, вылетающие в Египет из столицы, будут выбирать из трех перевозчиков. В Шарм они смогут направиться самолетами «Уральских авиалиний» или Air Cairo, в Хургаду – на борту Red Wings или «Уральских». Все авиакомпании, кроме каирской, летают из аэропорта Домодедово, Air Cairo – из Шереметьево.

Программа Aneх на оба египетских курорта анонсирована на лайнерах AZUR air. Туры с этой перевозкой формирует также туроператор «Интурист».

В этом году впервые блоки мест на рейсах Red Sea Airlines из Москвы взял туроператор Space Travel: компания будет возить туристов в Шарм-эль-Шейх дважды в неделю.

Ранее TourDom.ru писал, что в зимнем сезоне туристам из Перми будут доступны туры в Египет на рейсах четырех авиакомпаний. Турагенты считают, что регион ожидает избыточный объем перевозки. В Санкт-Петербурге участники рынка, напротив, уверены, что из Пулково не хватает вылетов в Хургаду.