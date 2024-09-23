Turkish Airlines снимает рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга

Авиакомпания Turkish Airlines досрочно сняла все рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью. Туроператоры пересаживают своих туристов на самолеты Southwind. Об этом редакции TourDom.ru сообщила турагент.

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У ее клиентов был забронирован тур в Турцию с отправлением из Пулково 26 октября. Обратно с курорта они должны были вылетать 2 ноября в 19:45 рейсом TK 3976 Turkish Airlines. За поздний вылет из Антальи с туристов взяли доплату – 40 у.е.

Но в итоге за 12 дней до обратного вылета туроператор сообщил, что в связи с корректировкой полетной программы заявку пересадили на альтернативный рейс – 2S 113 авиакомпании Southwind. Теперь у туристов ранний вылет из Антальи 2 ноября – в 09:15.

«Других вариантов перелета на забронированные даты на данный момент нет», – говорится в уведомлении от партнера.

Клиентам сохранили норму провоза багажа – 20 кг. При этом возврат доплаты за поздний вылет с курорта туроператор пообещал рассмотреть по окончании тура.

Турецкий нацперевозчик отменил также и дополнительные чартерные рейсы из Петербурга в Анталью, которые были назначены на 4 и 5 ноября. По данным сайта аэропорта, последние вылеты на турецкий курорт из Пулково у Turkish Airlines запланированы на 27 октября: в этот день состоятся два рейса, накануне, 26-го числа, – шесть. «Крайний» вывозной рейс из Антальи в Северную столицу будет выполнен 27 октября.

Возможная причина снятия рейсов в том, что они не очень хорошо загружались: сезон в Турции подходит к концу, и авиакомпания предпочла досрочно завершить программу, чтобы не летать с пустыми креслами.

В ноябре из Пулково в Анталью продолжат летать самолеты «Аэрофлота». В начале месяца запланированы рейсы с периодичностью 9 раз в неделю, с 8 ноября авиакомпания оставит на маршруте три частоты. Туры с этим перелетом можно забронировать у туроператора Библио-Глобус.

В зимнем сезоне – 2024/2025 рейсы на популярный курорт останутся в расписании авиакомпании Southwind. Туры формирует Pegas Touristik. Полетные программы в Анталью из Питера продолжатся в ноябре также и у других турецких перевозчиков – Corendon и Pegasus. Турпакеты на основе этих рейсов можно приобрести у Fun&Sun.